“Ku di ti ç’bën burri jot? Mos e përmend më këtë grua”, avokati përplaset në studio me deputeten e PD

Avokati Saimir Vishaj u përplas në emisionin Now në Euronews Albania me deputeten e Partisë Demokratike, Jorida Tabaku lidhur me emrin e Stela Gugallja e përmendur nga Tabaku si një nga tre administratorët e inceneratorit të Elbasanit.

Sipas Vishajt, përmendja e emrit të një gruaje, që sipas tij nuk ka lidhje me dosjen e Arben Ahmetajt nga një grua si deputetja Tabaku, është shumë e rëndë.

“Ju përmendet një emër, Stela. Një grua të përmendet në këtë panel, kjo është e rëndë. Po kaloni në histori personale, nuk të del emri i saj në dosje. Dini ju çfarë bën burri juaj? Nuk duhen përmendur emra që nuk kanë lidhje”, tha Vishaj.