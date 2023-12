Kuba autorizon në heshtje eutanazinë

Kuba të premten u bë vendi i dytë në Amerikën Latine dhe Karaibe që autorizon eutanazinë, pas Kolumbisë. Asambleja Kombëtare e vendit të drejtuar nga komunistët miratoi masën si pjesë e legjislacionit që përditëson kuadrin ligjor të vendit për sistemin e tij të kujdesit shëndetësor universal dhe falas.

“E drejta e njerëzve për një vdekje dinjitoze njihet në vendimet për fundin e jetës, të cilat mund të përfshijnë kufizimin e përpjekjeve terapeutike, kujdesin e vazhdueshëm ose paliativ dhe procedurat e vlefshme që i japin fund jetës”, thuhej në draftin përfundimtar të legjislacionit, sipas Reuters.

Eutanazia dhe vetëvrasja me ndihmën mjekësore, e kundërshtuar nga shumica e feve, ndez polemika të mëdha në mbarë botën, ku vetëm një pjesë e vogël e vendeve e lejojnë praktikën dhe disa e barazojnë atë me vrasje. Kisha Katolike Romake Kubane nuk ishte menjëherë e disponueshme për koment.

Në Institutin e Onkologjisë dhe Radiobiologjisë të Havanës, qendra kryesore e kancerit në vend, Dr. Alberto Roque, i cili ka një master në bioetikë, e mirëpriti masën dhe tha se ajo vendosi “kuadrin ligjor për eutanazinë e ardhshme në çdo formë të saj, domethënë aktive, eutanazia ose vetëvrasja e asistuar”.

Mezi u përmend në mediat shtetërore të Kubës se qeveria do ta miratonte praktikën dhe nuk kishte debat publik, megjithëse Dr. Roque tha se kjo do të ndryshonte me hartimin e rregulloreve.

Jashtë institutit të kancerit, infermierja 47-vjeçare Suaima Lopez, e cila vuante nga kanceri i zorrës së trashë, tha se favorizonte eutanazinë në rast se ajo ose pacientë të tjerë nuk shëroheshin.

“Familjet duan t’i mbajnë gjallë të dashurit deri në momentin e fundit, por duhet menduar për ata që vuajnë,” tha Lopez.

