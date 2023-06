Kujdes! Nëse ju vjen ky mesazh në WhatsApp mos e hapni apo shpërndani, ndryshe…

Nëse jeni përdorues i rregullt i WhatsApp, mund të mos e keni kuptuar se ekziston një ‘mesazh’ që mund të bllokojë aplikacionin dhe telefonin tuaj celular. Prej disa ditësh thuhet se ‘wa.me/settings’ dëmton rëndë performancën e aplikacionit dhe të smartfonit ku shkruhet/merret mesazhi, por e vërteta është se mesazhi shqetësues është tjetër.

Disa vite më parë, shumë prej nesh kishin frikë se një ‘rreth i zi’ do të arrinte në celularët tanë që bllokonte plotësisht përdorimin e aplikacionit. Që atëherë kanë ndodhur shumë, sepse tani mesazhi që dëmton performancën është një tjetër: ‘wa.me/channel’.

Nëse shkruani dhe dërgoni mesazhin, asgjë nuk do të ndodhë me ju. As marrësi, megjithatë, nëse klikoni në lidhje (si ju ashtu edhe ai), atëherë celulari juaj do të fillojë të funksionojë ngadalë. Sidomos nëse telefoni inteligjent është i nivelit të ulët dhe ka fuqi të mjaftueshme. Prandaj, rekomandohet fuqimisht të mos dërgoni apo hapni këtë mesazh.

Është shumë e lehtë të imagjinohet pse ‘wa.me/channel’ nuk funksionon siç duhet në aplikacionin WhatsApp: është një aplikacion që po merr përditësime rregullisht, kështu që për momentin, nuk është ende gati për këtë. Android përfundon duke mbyllur procesin, për të parandaluar që celulari juaj të bjerë si rezultat i një cikli të pafund.