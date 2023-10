Kulla Eiffel do të ndriçohet me ngjyrat e flamurit izraelit

Kulla Eifel, monumenti më emblematik i Parisit, do të ndriçohet sonte me ngjyrat e flamurit izraelit (blu dhe bardhë me një yll me gjashtë cepa të Davidit në qendër), njoftoi kryebashkiaku i qyteti Anne Hidalgo.

Kryetarja e bashkisë shprehu “mbështetjen e saj të plotë për popullin izraelit që po mban zi për të vdekurit e tyre dhe po përballet me një tjetër sulm terrorist nga Hamasi”.

Monumentet e tjera ishin ndriçuar me ngjyrat e flamurit izraelit, qysh në mbrëmjen e së shtunës, natën e parë të pushtimit.

Ndërkohë, përfaqësues të komunitetit hebre të Francës , i cili numëron rreth 500,000 njerëz dhe është më i madhi në Evropë, pritet të takohen me Ministrin e Brendshëm Gérald Darmanen.

Midis tyre do të jetë kryerabini i Francës Chaim Corcia, presidenti i Këshillit Qendror të Izraelit Eli Corcia dhe presidenti i Këshillit të Institucioneve Franceze Hebraike (Crif), Yonatan Arfi. Ky i fundit u bëri thirrje francezëve që t’i bashkohen një mitingu në Paris sonte vonë për të shprehur mbështetjen e tyre për Izraelin.

Të shtunën, Darmanen u kërkoi autoriteteve lokale franceze të rrisin sigurinë në qendrat e komunitetit izraelit dhe vendet e adhurimit. Ministri përsëriti se sot nuk ka asnjë kërcënim për bashkatdhetarët tanë hebrenj në tokën franceze, por tha se shumë akte antisemitike u raportuan gjatë fundjavës.

Vihet re se një demonstratë pro-palestineze që do të zhvillohej sonte në Lion u ndalua.

Crif u bëri thirrje francezëve të demonstrojnë në solidaritet me Izraelin dhe izraelitët që “vuajnë nga terrorizmi i Hamasit”.