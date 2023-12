Kultivonin kanabis në Spanjë, shkatërrohet grupi i përbërë nga shqiptarë, serbë e spanjollë

Policia spanjolle ka goditur një organizatë kriminale të përbërë nga persona të kombësive serbe, shqiptare dhe spanjolle që dyshohet se i janë përkushtuar kultivimit intensiv të marijuanës, paketimit dhe transportit nga provinca e Malagas. Agjentët arrestuan 5 anëtarët e dyshuar të rrjetit dhe tre prej tyre janë burgosur. Operacioni, i quajtur ‘Llinas’, është pjesë e planeve të Gardës Civile për t’iu përgjigjur kultivimit dhe trafikut të paligjshëm të marijuanës dhe trafikut të drogës, njoftoi policia në një deklaratë.

Hetimi filloi në nëntor 2022 kur, si rezultat i grumbullimit, analizës dhe raporteve në lidhje me trafikun e drogës dhe krimin e marrë nga hetuesit, u bë e ditur se një grup personash me origjinë ballkanike ishin vendosur në Alhaurín el Grande në Málaga. Ata kishin marrë me qira një shtëpi të izoluar rurale ku do të zhvillohej kultivimi i marijuanës në ambiente të mbyllura. Në këtë shtëpi, e cila ishte lidhur ilegalisht në rrjetin elektrik, ndodheshin pothuajse përgjithmonë dy anëtarë të organizatës, të cilët supozohej se ishin të përkushtuar në kultivimin dhe mbikëqyrjen e saj, duke lënë shtëpinë vetëm për të blerë ushqime.

Kjo organizatë kishte krijuar një kompani me qira automjetesh për të kryer aktivitetet e saj kriminale, e cila kishte një flotë prej jo më shumë se 5 automjete, me pak projeksione dhe pa reklama komerciale, gjë që i bëri agjentët të dyshonin se “qëllimi i vetëm i kompanisë ishte furnizimi i grupit kriminal me automjete, duke e përdorur për të ndërruar shpesh automjetet dhe për të vështirësuar kështu punën e policisë”. Ky rrjet mbante kontakte të shpeshta me organizata të tjera kriminale në provincat fqinje si Sevilja dhe Cádiz, duke u zhvendosur gjithashtu në Zaragoza dhe Madrid dhe në jug të Portugalisë. Në dy kontrollet e kryera në qytetet Alhaurín el Grande dhe Marbella, ku banonte kreu i dyshuar i organizatës kriminale dhe pronari i agjencisë së makinave me qira, u sekuestruan 148 kilogramë marijuanë, 2040 euro cash dhe disa automjete.

5 anëtarët e këtij rrjeti janë arrestuar për kryerjen e dyshuar të veprës penale të trafikut të lëndëve narkotike, anëtarësimit në organizatë kriminale dhe mashtrimit të energjisë elektrike. Ata u vunë në dispozicion të Gjykatës së Shkallës së Parë dhe udhëzimit numër 1 të Coín në Málaga, e cila urdhëroi burgosjen e tre prej tyre.

p.k\dita