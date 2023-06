“Kur takova Karimin për herë të parë, mendova…!” Gruaja e Benzema konvertohet në Islam dhe rrëfen sekretet e lidhjes

Karim Benzema së shpejti do të shkojë në Arabinë Saudite për të nisur një aventurë të re si lojtar i Al Ittihad. Francezi do të zbresë në ligën saudite, pasi të ketë bërë histori në Evropë dhe nuk do të jetë i vetëm në fazën e tij të re në Lindjen e Mesme. Në krah të saj do të jetë mbështetja e tij e madhe, shoqja më e mirë, partnerja dhe nëna e fëmijës së tij të katërt: modelja Jordan Ozuna. Gruaja e lindur në Maryland e ka lënë mënjanë fshehtësinë e saj në një intervistë për ‘Yo Dona’, në të cilën ajo foli për fillimet e saj në industrinë e modës, konvertimin e saj të fundit në Islam dhe çfarë mendoi kur u takua me Benzeman. Dhe jo vetëm kaq, sepse konfirmon edhe konvertimin në Islam.

“Këtë të premte mund të udhëtoja”, tha ajo. Do të jetë hera e saj e parë në vend dhe nuk e fsheh entuziazmin e saj, pavarësisht se është femër dhe e di çfarë nënkupton kjo. “Ndihem si një aventurë dhe të njoh vërtet kulturën dhe ushqimin”, thotë. Jordan mbron se nuk shqetësohet “fare” dhe as kodi i veshjes që duhet të respektojë: “Nga ana ime nuk ka asnjë problem. Është një kulturë e bukur dhe unë jam i kënaqur me aventurën”. Se çfarë marrëdhënie kanë ata është e vështirë të merret me mend dhe as ajo nuk e sqaron çështjen, ndonëse ka detajuar se çfarë mendoi kur u takua me Benzema, pasi bëri një udhëtim në Lion për të vizituar shoqen më të mirë, e martuar me një futbollist të skuadrës së të njëjtit qytet.

“Kur takova Karimin nuk e dija se kush ishte. Unë jam amerikane, nuk di shumë nga futbolli!”, detajon ajo. “Që në fillim ndjeva se ishte diçka ndryshe. Karim është një djalë i mrekullueshëm. Ne qeshim kaq shumë së bashku… Kur them se ai është shoku im më i mirë, e kam fjalën vërtetë”, përfundon Jordana.