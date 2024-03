Kur të mos i kemi më…

E dashur “Dita”!

Flasim shpesh me inat per Tiranen e sotme dhe rremujen e saj por harrojme sa keq ka qenë. Une do tju tregoj historine e rruges sime. Rruga jone mund te konsiderohej fare mire porta kryesore e Tiranes pasi ne fund te ketij Bulevardi dikur shtrihej stacioni i trenit, nga i cili para viteve ’90 zbarkonin te gjithe ata qe per nje arsye ndalonin ne kryeqytet, dhe prej aty shperndaheshin njerezishem neper destinacionet e tyre, nderkohe qe sot, edhe pse nuk ka nje stacion treni, situata ne kete bulevard kryesor eshte me shume se sa kaotike.

Sot eshte kaq e bukur dhe e gjelberuar. Por si ka qene? E gjithe hapësira e kesaj rruge, qe nga hotel Tirana, deri tek statuja e Zogut ishte kthyer ne nje stacion te madh taksish e autobusesh. Ishte per te vene duart ne koke. Zhurma te tmerrshme orar pa orar, buri makinash, klithma shoferesh, lamtumira te afermish, njerez te çoroditur me valixhe neper duar qe kerkonin urbanin e tyre, hajdute te shumte qe tentonin te vjedhin pasagjeret, femije e te rritur qe kryenin nevojat personale neper shkallet e pallateve perreth (nga pritjet e gjata); furgone te palicensuar qe tentonin te kapnin ndonje udhetar, taksiste qe grindeshin me njeri tjetrin per vendin e zene!

Kjo situate ishte thuajse tragjikomike. Veç kesaj, hapësirat per makinat e qytetareve banoreve te pallateve etj. ishin fare minimale pasi babezia i kishte shendrruar buzetrotuaret ne stacione urbanesh Tirane-Europe. Vende-vende kompanite e udhetimeve kishin vendosur dhe kangjella hekuri qe e benin shume qesharake situaten.

Po ashtu ishte edhe situata me taksite. Nese do te vendosej nje meter per te matur dhe krahasuar hapsiren per NE qytetaret e thjeshte me hapësiren qe i ishte shitur asokohe taksive, urbaneve dhe institucioneve do te masnim njekohesisht poshterimin qe bashkia e atehershme i bente qytetareve dhe banoreve te kesaj zone.

E dashur “Dita” Eshte bere zgjidhje e kesaj situate nga bashkia e sotme dhe z.Veliaj. Kpha e bizneseve te Lulit apo mulit ne kurriz te qytetareve dhe te pasagjereve ka perenduar. Por njerezit ankohen e ankohen. Mendoj qe do ta kuptojme sa shume kane punuar dhe po punojne Veliaj dhe kjo bashki, vetem kur te mos i kemi me.

Botuar në DITA në rubrikën “Letra nga Lexuesit”