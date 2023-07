Kush është “Alkatrazi” me 4 kafka në dosjen “Metamorfoza”, zbardhen biseda në Encrochat për dy ‘atentate’

Detaje të reja janë zbuluar nga dosja e Strukturës së Posaçme kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar, ku shfaqet sërish emri i Nuredin Dumanit. Sipas “OraNews”, emri i vrasësit me pagesë, tashmë në prangat e Policisë së Shtetit, del në një bisedë me Bardhyl Marvaj për të cilën bisedojnë për dy vrasje. Të dyja do i kryente grupi i Dumanit, ndërsa në shënjestër ishin dy persona të identifikuar me inicialet G.T. dhe D.D.

Në biseda e koduar emri i Nurenin Dumanit ishte i regjistruar me nofkën ALKATRAZ dhe si emoji kishte edhe 4 kafka. Në biseda mes Dumanit dhe Marvajt flitet për pagesa dhe mjetet që do duheshin që të përdoreshin për vrasjen. Gjatë bisedës, e cila është zhvilluar në shkurt të vitit 2021, Dumani i jep siguri për ekzekutimin e dy por edhe me shumë personave.

Alkatarz është burgu famkeq në Amerikë për të cilën vuajnë dënimin më kushte ekstreme personat me rekorde kriminale, por nuk dihet se përse Dumani kishte zgjedhur atë nofkë për veten e tij.

6 janë të arrestuarit në operacionin e SPAK të quajtur “Metamorfoza” mes të cilëve ish-drejtues të lartë të Policisë së Shtetit, prokurorë e biznesmenë. Në pranga kanë përfunduar ish-drejtori i forcave operacionale në Policinë e Shtetit Oltion Bistri; drejtuesi i prokurorisë së Kukësit Xhevahir Lita, biznesmeni Pëllumb Gjoka, Astmer Bilali, Ardit Hasanbenga dhe Edmond Preka. Ish-drejtuesi i Operacionales Oltion Bitri akuzohet për “shpërdorim detyre” dhe nxjerrje të akteve sekre, kurse prokurori Xhevahir Lita për akuzën e korrupsionit.. Oficeri tjetër i policisë që është liruar nga detyra një vit më parë, Ardit Hasanbega që ka qënë pjesë e policisë së Shkodrës dyshohet se ka ndihmuar anëtarët e grupit Bajri për të kryer vrasjen ngelur në tentativë të Ibrahim Licit. Në kërkim mbeten shumica prej personave të përfshirë në grupin kriminal, e përkatësisht Behar Bajri, Ervis Martinaj, Denis Bajri, Klaudio Haka, Prek Kodra, Aleks Ndreka, Arsat Bashli, Bardhyl Marvraj dhe Elion Hato.

o.j/dita