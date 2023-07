Kush janë dy vrasësit e akuzuar të shqiptarit në Itali (Emrat dhe Fotot)

Autoritetet italiane kanë arrestuar dy vëllezërit shqiptarë, Ilmi Rakipaj, 24 vjeç dhe Klinton Rakipaj, 19 vjeç, si autorë të dyshuar të ngjarjes ku u vra 24-vjeçari Albert Deda dhe u plagosën dy bashkatdhetarë të moshës 26 dhe 28 vjeç.

Dy vëllezërit shqiptarë u arrestuan mbrëmjen e të dielës në autostradë, në kryqëzimin Villesse, rreth 20 kilometra nga kufiri me Slloveninë.

Të rinjtë kishin veshur rroba të reja, ku disa prej tyre ende me etiketa të ngjitura të cilat dyshohet se jatë vjedhur ose blerë me nxitim gjatë arratisjes dhe kishin plagë të vogla me thikë në duar, sipas të gjitha gjasave të shkaktuara gjatë sulmit.