Ky është virusi që mund të shkaktojë pandeminë e radhës sipas OBSH

Në fillim të majit, njerëzimi mori një lajm të mirë. Megjithëse Covid-19 nuk ka pushuar së qeni një kërcënim për shëndetin, Organizata Botërore e Shëndetësisë deklaroi se pandemia kishte mbaruar. Menjëherë pas kësaj, drejtori i institucionit, Tedro Adhanom Ghebreyesus, paralajmëroi për kërcënimin e afërt të një krize të re shëndetësore për shkak të ekzistencës së “një tjetër patogjen në zhvillim me potencial edhe më vdekjeprurës”.

Paralajmërimi shoqërohet me një listë me nëntë viruse vdekjeprurëse, për të cilët ende nuk ka vaksinë dhe që mund të shkaktojë një pandemi të re globale si ajo e përjetuar gjatë krizës Covid-10.

Këto nëntë infeksione kanë të përbashkët shpejtësinë me të cilën përhapen dhe shkallën e lartë të vdekshmërisë. Ashtu si me Covid-19, përhapja e ndonjërit prej tyre, me mutacione të mundshme gjenetike, do të çonte në një kolaps të shërbimeve shëndetësore si ai i përjetuar dy vjet më parë, nëse vendet nuk forcojnë shëndetin e tyre publik. Shumica e këtyre patogjenëve vijnë nga kafshët, siç shpjegohet nga Organizata Botërore e Shëndetësisë dhe ende nuk ka asnjë vaksinë apo kurë për t’i luftuar ato.

Ndër sëmundjet e kataloguara nga OBSH si potencialisht të ndjeshme për t’u shndërruar në një pandemi është ‘sëmundja X’: një patogjen me origjinë të panjohur, shfaqja e parë e të cilit në regjistrin e institucionit ndodhi në vitin 2018 dhe që shërben për të përgatitur njerëzimin për zhvillimin e një virusi që do të komprometonte të gjithë. të njerëzimit: “Pastaj plani i R&D kërkon në mënyrë eksplicite të mundësojë përgatitjen e ndërthurur të K&ZH-së që është gjithashtu e rëndësishme për një ‘Sëmundje X’ të panjohur në masën e mundshme”.