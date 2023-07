“Ky korrik, më i nxehti në mijëra vjet!” Shkencëtari i NASA alarmon: S’vjen nga ‘El Nino’, ja çfarë ndodh në vijim

Ky muaj korrik ka sjellë me vete temperatura të larta, që kanë qenë të dukshme në shumë vende të botës, përfshi edhe Shqipërinë. Valët e të nxehtit janë kthyer në një karakteristikë të përsëritur të këtij sezoni dhe ky vit nuk ka qenë përjashtim. Sipas klimatologut të njohur të Administratës Kombëtare të Aeronautikës dhe Hapësirës (NASA), Gavin Schmidt, gjatë një konference me gazetarët, ky korrik do të jetë ndoshta më i nxehti në “qindra, nëse jo mijëra vjet”.

Temperatura rekord

Në fakt, këtë hipotezë ndan edhe Zyra Kombëtare e Administratës Oqeanike dhe Atmosferike (NOAA) e Shteteve të Bashkuara, e cila parashikon se temperaturat rekord që e kanë bërë korrikun 2023 më të nxehtin në histori, do të vazhdojnë edhe për muajt e ardhshëm.

Dhe është se midis qershorit dhe korrikut disa rekorde ditore të temperaturës janë thyer tashmë, sipas mjeteve të monitorimit të Bashkimit Evropian dhe Universitetit të Maine, në Shtetet e Bashkuara, të cilat kombinojnë të dhënat e terrenit dhe satelitore në modele për të gjeneruar vlerësime paraprake.

Trendi i nxehtësisë ekstreme është i pamohueshëm

Për më tepër, Shërbimi i Ndryshimeve Klimatike të Kopernikut vuri në dukje se dy javët e para të korrikut ishin ndoshta më të nxehtat në historinë njerëzore në çdo kohë të vitit. Edhe pse ato ndryshojnë pak nga njëri-tjetri, tendenca e nxehtësisë ekstreme është e pamohueshme dhe ka të ngjarë të reflektohet në raportet mujore më gjithëpërfshirëse që do të publikohen më vonë nga agjencitë amerikane. “Ne po vëzhgojmë ndryshime të paprecedentë në të gjithë botën: valët e të nxehtit që po shohim në Shtetet e Bashkuara, Evropë dhe Kinë po kapin rekorde majtas e djathtas”, shton ky ekspert. Këto efekte nuk mund t’i atribuohen vetëm modelit të motit të fenomenit ‘El Niño’, një ngjarje e përsëritur e motit e lidhur ngushtë me ngrohjen e Oqeanit Paqësor ekuatorial që “me të vërtetë sapo u shfaq”.

“Ngrohja e përgjithshme”

Kjo është arsyeja pse ai ia atribuon këtë situatë “ngrohjes së përgjithshme”, praktikisht kudo, veçanërisht në oqeane. Në këtë kuptim, ai tregon se ne kemi shumë muaj që regjistrojmë temperatura rekord në sipërfaqen e detit, edhe jashtë tropikëve. Më e keqja? Sipas Schmidt, ky trend do të vazhdojë sepse ne vazhdojmë të futim gazra serë në atmosferë. Me gjithë këtë, ajo që po ndodh aktualisht rrit shanset që viti 2023 të jetë edhe viti më i nxehtë i regjistruar.

Parashikimi për vitin 2024

Edhe pse Schmidt parashikon që të jetë 50-50, shkencëtarët e tjerë e vendosin atë në 80%. Për më tepër, ky grup parashikon që viti 2024 do të jetë një vit “madje më i ngrohtë” sepse do të fillojmë me “El Niño” që po formohet tani dhe që do të arrijë “pikën kulmore” në fund të atij viti. Të gjitha këto paralajmërime nga eksperti vijnë në një kohë kur planeti është tronditur nga valë të nxehti, zjarre dhe alarme serioze shëndetësore gjatë javës së fundit, përveç rekordeve të reja të temperaturës.