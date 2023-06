Tri kërkesat: Lajçak dhe Escobar vazhdojnë vizitën në Kosovë, takime me Osmanin dhe partitë opozitare

Qetësimi i situatës në veri të Kosovës, mbajtja e zgjedhjeve të reja dhe kthimi në dialog ishin tre kërkesat e të dërguarit të Bashkimit Evropian për dialogun mes Kosovës dhe Serbisë, Mirosllav Lajçak, dhe të dërguarit amerikan për Ballkanin Perëndimor, Gabriel Escobarit, gjatë takimit me kryeministrin e Kosovës, Albin Kurtin.

Takimet e Lajçak dhe Escobar do të vazhdojnë më tej sot në Kosovë, ku do të takohen me Presidenten Vjosa Osmani dhe më pas me liderët e partive politike opozitare.

Diplomacia perëndimore po vazhdon thirrjet që Kosova dhe Serbia të angazhohen për të rikthyer qetësinë në komunat veriore të banuara me shumicë serbe, Zveçan, Zubin Potok e Leposaviç, ku të dielën disa qytetarë serbë u mblodhën para ndërtesave të komunave për të kundërshtuar hyrjen në zyra të kryetarëve shqiptarë në zyrat e tyre.

Kryeministri i Kosovës, Albin Kurti, pas takimit të mbrëmshëm me emisarët evropianë dhe amerikanë ka treguar se gjatë diskutimeve ka shprehur angazhimin e tij për siguruar zgjedhje të ndershme në komunat në veri të Kosovës.

“Në takimin me Escobar dhe Lajçak shpreha angazhimin tim të parezervë për de-përshkallëzimin. Hapat thelbësorë përpara janë një fund i menjëhershëm i sulmeve ndaj forcave të sigurisë nga ekstremistët e dhunshëm dhe grupet kriminale dhe roli për të siguruar fushatë dhe zgjedhje të lira dhe të ndershme”, shkroi ai.

j.l./ dita