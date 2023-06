LAJM I FUNDIT: Kërkimet dështuan, trupa e ekspeditës Titan ka vdekur! SHBA ngushëllon familjet e 5 viktimave

Roja Bregdetare njoftoi të enjten se ata besonin se pesë pasagjerët që u zhdukën teksa po përpiqeshin të eksploronin anijen e mbytur Titanik, kishte të ngjarë të kishin vdekur, për shkak të një “përplasjeje katastrofike” të anijes së tyre.

Admiral John Mauger, i Gardës Bregdetare të SHBA-së, njoftoi në një konferencë për shtyp se pesë pjesë të mëdha mbeturinash ishin gjetur 1600 këmbë nga vendi i Titanikut, në mëngjesin e së enjtes, në fund të detit, një gjetje “në përputhje me humbjen katastrofike të dhomës së presionit”. Mauger tha se ata më pas njoftuan familjet dhe ofruan ngushëllimet e tyre.

Pak para komenteve të Mauger, kompania që drejton ekspeditën, OceanGate, njoftoi se pesë pasagjerët “kanë humbur fatkeqësisht”. “Këta njerëz ishin eksplorues të vërtetë që ndanin një frymë të veçantë aventure dhe një pasion të thellë për të eksploruar dhe mbrojtur oqeanet e botës”, thuhet në deklaratë. “Zemrat tona janë me këta pesë shpirtra dhe çdo anëtar të familjeve të tyre gjatë kësaj kohe tragjike”, shtohet më tej.

Njoftimi i zymtë erdhi katër ditë pasi një zhytës turistik 21 këmbë i quajtur Titan u raportua i zhdukur afërsisht 900 milje në lindje të Cape Cod, duke shkaktuar një kërkim masiv për të gjetur anijen përpara se pasagjerëve të mbaronte oksigjeni.

Titani ishte parashikuar të mbaronte nga furnizimi i tij 96-orësh me ajër të frymëmarrjes të enjten në mëngjes. Dhe për shkak se dera ishte e mbyllur nga jashtë, ata që ishin brenda nuk do të kishin mundur ta hapnin vetë, edhe nëse do të arrinin në sipërfaqe. I pyetur për mundësinë e rikuperimit të mbetjeve, Mauger i quajti kushtet “të pafalshme” dhe tha se nuk kishte perspektiva për ta bërë këtë në këtë kohë.

Titan, i operuar nga OceanGate, një kompani private eksplorimi me bazë në Everett, Uashington, u nis herët në mëngjes për të vizituar rrënojat e Titanikut me pesë pasagjerë në bord: CEO i OceanGate, Stockton Rush; një miliarder dhe eksplorues britanik 61-vjeçar; Hamish Harding, një biznesmen pakistanez 58-vjeçar; Shahzada Dawood, 48 vjeç, dhe djali i tij 19-vjeçar, Suleman; dhe Paul-Henri Nargeolet, një eksplorues francez 77-vjeçar.

Polar Prince, një anije kërkimore kanadeze, humbi kontaktin me zhytësin rreth një orë e 45 minuta pas nisjes. OceanGate raportoi zhdukjen e Titanit të dielën në mbrëmje, duke shkaktuar një përpjekje masive kërkimore ndërkombëtare të udhëhequr nga Roja Bregdetare e SHBA dhe të ndihmuar nga Forcat Ajrore të SHBA, Marina, Garda Kombëtare Ajrore, Marina Mbretërore Kanadeze dhe Roja Bregdetare Kanadeze.