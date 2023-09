Lexojeni këtë nëse nuk i hiqni kurrë këpucët kur hyni në shtëpinë tuaj

Heqja e këpucëve kur hyni në shtëpinë tuaj është e zakonshme për arsye pastërtie. Por sa e nevojshme është ajo? Kur bëhet fjalë për pastërtinë, kjo ndodh sepse na është thënë që në moshë të re se pjesa e poshtme e këpucëve tona është e pistë – por sa e pistë?

“Një person mesatar nuk e kupton se ne jetojmë në një botë me shumë mikrobe. ” tha Dr. Ëilliam Schaffner , një profesor i sëmundjeve infektive në Qendrën Mjekësore të Universitetit Vanderbilt në Nashville.

Me fjalë të tjera, këpucët tuaja mund të kenë baktere mbi to.

Pra, sa i shqetësuar duhet të jeni për pjesën e poshtme të këpucëve tuaja?

Gjithçka varet nga konteksti, tha Jack Gilbert , një profesor i pediatrisë në Universitetin e Kalifornisë. Nëse e gjeni veten në një laborator kërkimor viral me rrezik të lartë të ngarkuar me sëmundje infektive, nuk do të dëshironi të vishni këpucët në shtëpinë tuaj. Por, për shumicën dërrmuese të njerëzve, rreziku për të infektuar veten ose dikë tjetër në shtëpinë tuaj nga bakteret është shumë, shumë i ulët, tha ai.

Për më tepër, një studim i udhëhequr nga Gilbert zbuloi se mikroorganizmat në pjesën e poshtme të këpucëve transformoheshin plotësisht me çdo mjedis të ri në të cilin hynin.

“Sipërfaqja e vogël e pjesës së poshtme të këpucës suaj nuk është një kërcënim i veçantë për shëndetin dhe mirëqenien e njerëzve në shtëpinë tuaj,” shtoi ai.