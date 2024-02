Ligji për kthimin e basteve online, 23 deputetë të përjashtuar të opozitës, çfarë pritet sot në Kuvend

Kuvendi i Shqipërisë do të mblidhen sot ku pritet që të votohet ligji që do të rikthejë pas 5 vitesh bastet online me PS-në e cila i ka votat për të kaluar këtë ligj, pasi kërkon shumicë të thjeshtë.

Pas kaosit që kanë krijuar në Kuvend, 23 deputetët të opozitës janë të përjashtuar dhe nuk do të lejohen që të marrin pjesë në seancën plenare mes tyre Gazment Bardhi dhe Flamur Noka.

Deputetët e grupit Bardhi-Berisha kanë paralajmëruar se do të vijojnë me skenarët për bllokim.

Në rendin e ditës është futur edhe ligji për Dekoratat, i cili ishte kthyer më herët nga presidenti Bajram Begaj.

Deputetët e përjashtuar:

1-Albana Vokshi

2-Sorina Koti

3-Elda Hoti

4-Lindita Metaliaj

5-Isuf Cela

6-Tritan Shehu

7-Lefter Geshtenja

8-Helidon Bushati

9-Xhelal Mziu

10-Edmond Spaho

11-Oerd Bylykhashi

12-Ervin Salianji

13-Saimir Korreshi

14-Kasem Mahmutaj

15-Ramadan Likaj

16-Kastriot Piroli

17-Qani Xhafa

18-Lodovik Hasani

19-Luan Baçi

20-Bledion Nallbati

21-Asllan Dogjani

22-Flamur Noka

23-Gazmend Bardhi

j.l./ dita