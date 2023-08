“Lufta ndaj kultivimit të kanabisit”, Balla: Po bashkëpunojmë me Policinë Ushtarake

Ministri i Brendshem, Taulant Balla ka kryer homazhe në nder të ish-Drejtuesit të Lartë të Policisë së Shtetit, Fadil Canaj, që u nda nga jeta një ditë më parë.

Gjatë fjalës së tij për mediat, Balla u shpreh sa i takon operacionit të ditës së shtunë ku në repartin në Zall Herr u konstatuan 125 rrënjë bimë narkotike, ka qene një bashkëpunim mes Policisë së Shtetit dhe asaj Ushtarake.

Sakaq, Balla ka bërë thirrje që askush të mos bjerë pjesë e politikës, pasi rezultatet po vazhdojnë.

“Goditja e ligjit përkundrejt çdo veprimtarie kriminale, do të vazhdojë. Ndërkohë që dua t’ju bëjë me dije që në operacionin që ne kemi ndërmarrë në shkallë kombëtare kundër kultivimit të lëndëve narkotike, në rastin në fjalë kemi pasur një bashkëpunim shumë të shkëlqyer edhe me policinë ushtarake, edhe në atë koordinatë kemi vepruar të dyja së bashku, Policia e Shtetit dhe Policia Ushtarake. Prandaj, do ju lutesha të mos binit në grackat që mundohen të ngrenë një palë kundër një pale, një pjesë e politikës kundër një pjese tjetër. Por duhet të kuptojmë që kemi pasur dhe vazhdojmë të kemi rezultate në këtë operacion ku janë përfshirë më shumë se 6 mijë forca të policisë së shtetit dhe ushtarake”, u shpreh ai.

j.l./ dita