Lufta në Gaza, ushtria izraelite paraqet një plan për evakuimin e civilëve nga Rafah

Ushtria izraelite paraqiti një plan për largimin urgjent të popullatës civile nga “zonat e armiqësisë” në Rripin e Gazës, njoftuan të hënën shërbimet e kryeministrit izraelit Benjamin Netanyahu.

Njoftimi vjen përpara një operacioni të pritshëm tokësor izraelit në shkallë të gjerë në Rafah, një qytet ku shumica e popullsisë së enklavës palestineze është strehuar, të cilin Netanyahu e përshkruan si “fortesën e fundit” të lëvizjes islamike Hamas.

Pavarësisht paralajmërimeve të shumta ndërkombëtare, kryeministri i Izraelit këmbëngul se operacionet do të kryhen në qytet, në kufirin e mbyllur të enklavës palestineze me Egjiptin. Sulmi nuk do të “vonohet” edhe nëse arrihet një marrëveshje e dytë e armëpushimit, tha ai dje për rrjetin televiziv amerikan CBS.

Duke nisur këtë operacion, Netanyahu u shpreh i bindur se Izraeli do të jetë disa javë larg fitores totale ndaj Hamasit. Ndërsa bisedimet për një armëpushim të dytë rifilluan në Katar, dje pati bombardime të reja në Rafah, ndërsa luftimet u ndezën në Khan Younis të rrafshuar kryesisht, disa kilometra në veri.

Që nga shpërthimi i luftës, i shkaktuar nga një sulm i paprecedentë nga Hamasi më 7 tetor, Rripi i Gazës po vuan një fatkeqësi masive humanitare, me shumicën dërrmuese të popullsisë që kërcënohet nga uria, siç thekson OKB.

Dje, një korrespondent i AFP zbuloi se qindra njerëz u larguan nga Rripi verior i Gazës për shkak të urisë. Rreth 300,000 njerëz në këtë zonë janë në rrezik nga uria, sipas vlerësimeve të agjencisë së Kombeve të Bashkuara.

Ndihma humanitare për civilët në Rripin e Gazës, kalimi i të cilave është subjekt i miratimit të Izraelit, mbërrin kryesisht nëpërmjet Egjiptit në Rafah. Por dërgesat në pjesën veriore të enklavës janë praktikisht të pamundura për shkak të shkatërrimit dhe luftimeve.

