Lukashenko njofton se do kandidojë sërish për president

Udhëheqësi i Bjellorusisë, Alexander Lukashenko, ka njoftuar se do të kandidojë sërish në zgjedhjet presidenciale në 2025.

“Thuaju atyre (opozitës jashtë vendit) se unë do të jem kandidat”, u tha Lukashenko gazetarëve në një qendër votimi pasi votoi për zgjedhjet parlamentare dhe lokale të Bjellorusisë sot.

“Askush, asnjë president përgjegjës nuk do të braktiste njerëzit e tij që e ndoqën atë në betejë”, shtoi ai.

Lukashenko, 69 vjeç , ka udhëhequr Bjellorusinë që nga viti 1994 dhe është një nga aleatët më të ngushtë të presidentit rus Vladimir Putin.

“Kemi edhe një vit deri në zgjedhjet presidenciale. Shumë gjëra mund të ndryshojnë”, vuri në dukje ai

“Sigurisht që unë dhe të gjithë ne, shoqëria, do të reagojmë ndaj ndryshimeve që do të ndodhin në shoqërinë tonë dhe situatës në të cilën do t’i afrohemi zgjedhjeve brenda një viti”, përfundoi Lukashenko.

j.l./ dita