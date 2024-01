Manaj sulmuesi shqiptar i momentit, shënon golin e 12-të sezonal dhe kualifikon ekipin në Kupë

Rej Manaj mbetet sulmuesi shqiptar i momentit në arenën dnërkombëtare. Sulmuesi i Kombëtares po shkëlqen këtë sezonnë Turqi, duke i lënë pas dëmtimet që e kanë penguar shumë në karrierë në sezonet e fundit.

Manaj ka shënuar sot golin e 12-të sezon me Sivasporin, pikërisht në Kupën e Turqisë ndaj Keciorenuçu, ku fituan në shifrat 3-2.

Manaj hyri në fushë në minutën e 60-të dhe në të 81-ën shënoi golin e tretë për Sivasporin, që rezultoi edhe goli i kualifikimit. Manaj shënoj me një gjuajtje perfekte nga jashtë zonës duke kaluar kështu Sivasporin në 1/8 e Kupës së Turqisë.

Me këtë paraqitje padyshim që trajneri i Kombëtares Silvinjo do ta ketë në konsideratë sulmuesin lushnjar, i cili me shumë gjasa mund të kthehet te kuqezinjtë në turneun e muajt mars që Shqipëria do të zhvillojë në Algjeri.

Gol düellosunda sıra Rey Manaj’ın 🚀 pic.twitter.com/c2CmQSi360 — De Marke Sports (@demarkesports) January 18, 2024

j.l./ dita