Marrëveshja me Italinë, Meloni planifikon të vizitojë Tiranën, kur pritet të hapet kampi i parë

Dokumente të reja që detajojnë planin e Italisë për të dërguar azilkërkues në Shqipëri, tregojnë se plani është shumë më pak radikal sesa vetë propozimi i Mbretërisë së Bashkuar për të fluturuar njerëz në Ruanda.

Sky News shkruan se marrëveshja italiane, e shpallur nga kryeministri Giorgia Meloni së bashku me liderin shqiptar Edi Rama, tha se deri në 3,000 azilkërkues mund të dërgohen në Shqipëri çdo muaj, pasi janë shpëtuar fillimisht nga anijet italiane, rojet bregdetare apo policia.

Njoftimi dështoi t’u përgjigjej pyetjeve kryesore, të tilla si çfarë do të ndodhte me njerëzit pasi të vendoseshin kërkesat e tyre për azil. Por dokumentet e brendshme që Sky News ka siguruar u përgjigjen këtyre pyetjeve. Ata e bëjnë të qartë se, ndryshe nga plani i Mbretërisë së Bashkuar për Ruandën, marrëveshja e përbashkët mbulon vetëm periudhën gjatë së cilës po shqyrtohen aplikimet e tyre dhe një periudhë të shkurtër më pas.

Nëse një migranti i jepet azil, atëherë personi do të çohej në Itali për të filluar një jetë të re. Plani i Mbretërisë së Bashkuar, në të kundërt, përcakton që një azilkërkues i suksesshëm do të detyrohej të qëndronte në Ruandë. Marrëveshja italiane thotë gjithashtu se nëse rezulton e pamundur të dërgohet dikë në vendin e origjinës, atëherë ata do të kthehen sërish në Itali pas një periudhe të caktuar kohe, që besohet të jetë 40 ditë.

Marrëveshja u ra dakord drejtpërdrejt mes Melonit dhe Ramës. Dy zëvendëskryeministrat e Melonit, Antonio Tajani dhe Matteo Salvini, nuk ishin në dijeni të marrëveshjes deri pak para shpalljes së saj. Italia do të paguajë për ndërtimin e qendrave të përpunimit dhe gjithashtu do të ndajë një fond prej 100 milion € për të mbuluar çdo kosto që Shqipëria mund të ketë.

Është rënë dakord që numri i përgjithshëm i emigrantëve të strehuar në këto qendra të mos shkojë mbi 3000. Dokumenti i marrëveshjes bën gjithashtu të qartë se synon të promovojë bashkëpunimin dypalësh në të gjithë sektorët në dritën e aderimit të Republikës së Shqipërisë në Bashkimin Europian.

Shqipëria është një vend kandidat për t’u anëtarësuar në BE, pasi ka aplikuar për herë të parë në vitin 2009. BE-ja ka kërkuar më shumë detaje për planin për dërgimin e emigrantëve në Shqipëri, pas pyetjeve nëse ai respekton ligjin evropian. Tajani ka këmbëngulur se po, ndërsa Elly Schlein, kreu i Partisë Demokratike të opozitës, e quajti atë një shkelje të hapur të ligjit ndërkombëtar dhe evropian.

Meloni po planifikon të udhëtojë në kryeqytetin shqiptar, Tiranë, në pranverë dhe dëshiron që kampi i parë të hapet në maj të vitit 2024.

