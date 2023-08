MAS nxjerr udhëzimin për Vjeshtën, ja datat kur do të zhvillohen provimet e Lirimit!

Ministria e Arsimit dhe Sportit ka përcaktuar tashmë datat në të cilat do të zhvillohen provimet e vjeshtës për klasat e 9-ta.

Në udhëzimin e miratuar një ditë më parë, MAS bën me dije se për sezonin e vjeshtës provimet e lirimit do të zhvillohen ndërmjet datave 22 dhe 31 gusht.

Konkretisht provimi i gjuhës shqipe do të zhvillohet në datën 22 gusht.

Gjashtë ditë më pas, përkatësisht në datën 28 gusht do të zhvillohet provimi i matematikës, ndërsa testi i fundit do të jetë ai i gjuhës së huaj që do të zhvillohet në datën 31 gusht.

Sa i takon testit të gjuhës së huaj, lëndët që do të jepen si provim i detyruar edhe në sezonin e vjeshtës janë: Anglisht, Frëngjisht, Italisht dhe Gjermanisht. Testi i gjuhës së huaj hartohet në përputhje me gjuhën e cila në planin mësimor të arsimit të mesëm të ulët, trajtohet si gjuhë e huaj e detyruar në nivelin gjuhësor A2. Nxënësit e klasave të 9-ta të shkollave mbështetëse të seksioneve dygjuhëshe franceze, italiane dhe gjermane japin provim gjuhën përkatëse të seksionit në po në nivelin gjuhësor A2.

Krahas tre provimeve të përmendura më lart, nxënësit e pakicave kombëtare do të zhvillojnë edhe provimin kombëtar të arsimit bazë në lëndën Gjuhë amtare. Ky provim për nxënësit e pakicave kombëtare është planifikuar të zhvillohet në datën 4 shtator. Me përfundimin e provimeve dhe marrjen e rezultateve kaluese nxënësit do të mund të vijojnë më tej me regjistrimin për ndjekjen e studimeve të shkollës së mesme.

Procedurat e hartimit dhe vlerësimit të testeve për zhvillimin e provimeve kombëtare të arsimit bazë do të jenë të njëjta si ato të aplikuara në sezonin e qershorit. Çdo provim kombëtar i arsimit bazë fillon në orën 10:00 dhe zgjat 2 orë e 30 minuta.

Nxënësit me aftësi të kufizuara që ndjekin shkollat e zakonshme, do t’i zhvillojnë provimet kombëtare, bazuar në planin edukativ individual me të cilin punojnë në përshtatje me veçoritë e tyre. Drejtoria e institutit të nxënësve që nuk shikojnë “Ramazan Kabashi”, e tërheq testin në Qendrën e Shërbimeve Arsimore (QSHA) një ditë para zhvillimit të provimit dhe e kthen atë në sistemin e shkrimit Brail.

