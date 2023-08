MAS: Të hënën nis testimi i maturantëve për kuotat e Mjekësisë. Tarifa që duhet të shlyeni për të mos rrezikuar hyrjen në provim

Për herë të parë gjatë këtij viti maturantët që do të garojnë për të vijuar studimet e larta në degën e Mjekësisë së Përgjithëhsme, krahas formulës së Maturës si kriter pranimi kanë edhe testimin e informatizuar.

Ministria e Arsimit dhe Sportit bën me dije se testimi nis të hënën e javës së ardhshme. Për secilin konkurrent janë përcaktuar afatet se kur duhet të paraqitet për të plotësuar testin e informatizuar. Për shkak të numrit të madh të kandidatëve, testimet do të zhvillohen për tetë ditë me radhë.

“Ditën e hënë nis testimi i informatizuar në kuadër të pranimeve në programin e studimit “Mjekësi e Përgjithshme” pranë Universitetit të Mjekësisë së Tiranës. Testimi do të zhvillohet pranë mjediseve të Qendrës së Shërbimeve Arsimore për 1813 maturantët që kanë aplikuar për këtë program, nga të cilët 400 do të shpallen fitues. Përveç tyre, Universiteti do të pranojë edhe 30 studentë nga trojet (5 Kosova, 5 Maqedonia e Veriut, 5 Mali i Zi, 5 Presheva, 5 Bujanovci dhe 5 Medvegja), 1 nga komuniteti rom, ballkaniko dhe egjiptian, 2 persona me aftësi të kufizuar, 1 me statusin e jetimit dhe 30 transferime. Në total numri i kuotave është 464 studentë për vitin e parë”, shkruan në postimin e bërë në rrjetin social Facebook, ministrja e Arsimit dhe Sportit Evis Kushi.

Për të hyrë në testim, çdo kandidat duhet që më parë të ketë shlyer edhe tarifën e konkurrimit prej 5,000 lekësh.

p.k\dita