Masakra në Moskë, Putin dhe grupi Piknik homazhe në nder të 137 viktimave

Presidenti rus Vladimir Putin iu bashkua homazheve të dielën në kujtim të viktimave të sulmit terrorist në vendin e muzikës Crocus City Hall të Moskës. Ai ndezi qiri në një kishë në ambientet e rezidencës presidenciale në Novo-Ogaryovo, tha zëdhënësi presidencial rus Dmitry Peskov.

Një video e publikuar nga shërbimi i shtypit i Kremlinit tregon presidentin rus duke ndezur një qiri dhe duke bërë kryqin tri herë.

Homazhe për 137 viktimat e sulmit terrorist bëri edhe grupi i njohur i rok Piknik, i cili do të jepte një koncert të premten në sallën e qytetit Crocus, në periferi të Moskës.

Të dielën mbrëma, anëtarët e bandës ruse vendosën lule jashtë ndërtesës ku ndodhi gjakderdhja, duke ofruar ngushëllimet e tyre për familjet e viktimave pasi mbajtën një minutë heshtje, njoftoi agjencia e lajmeve TASS. “Kjo mizori është një barbari e pakuptimtë, e paimagjinueshme”, tha kreu i grupit Edmund Skliarski.

Nuk dihet fati i një tekniku bande pas sulmit terrorist në sallën e koncerteve. Sulmuesit e armatosur hapën zjarr pa dallim mbi spektatorët dhe shkaktuan një zjarr, i cili u përhap me shpejtësi, në përpjekje për të shkaktuar sa më shumë viktima.

Grupi Shteti Islamik mori përgjegjësinë për sulmin. Presidenti rus Vladimir Putin pretendoi, pa dhënë prova, se disa persona në Ukrainë kishin bërë përgatitje për të ndihmuar terroristët të kalonin kufirin rus. Kievi ka mohuar çdo përfshirje në sulm.

