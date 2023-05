Mashtrimi i Milena Deraj: Bashkëpunova me ish prokurorin Arjan Ndoj, premtoi se do shpëtonte Verracakët nga burgu përjetë

Milena Deraj, e cila akuzohet se ka mashtruar familjen Ferracaku duke i kërkuar shifrën 340 mijë euro me premtimin se do i shpëtonte nga burgu përjetë pretendon se ka bashkëpunuar me avokatin Arjan Ndoj, ish prokuror të cilit iu bë atentat më 1 nëntor 2019.

Sipas dosjes hetimore, Milena Deraj i kishte thënë familjes Ferracaku se do të bisedonte me një avokat por pa përmendur emrin dhe do t’i kthente përgjigje. Rreth një javë më vonë është takuar me Arjan Ndojin në një lokal te Liqeni ku i ka treguar problemin që kishte familja Ferracaku.

Ndoj i kishte thënë se do e shihte personalisht dhe do i kthente përgjigje të saktë. Një muaj më vonë, Arjani i kishte thënë se e ka studiuar dosjen edhe është e pamundur që të mos dënohet me provat që disponohen por emund të kërkonin gjykim të shkurtuar për të shmangur dënimin e përjetshëm. Kjo do të bëhej vetëm nëse pranonte gjykata. Për ta bërë këtë, Mirela i ka thënë avokatit Arjan Ndoj se do t’i kërkonte 340 mijë euro Abedin Ferracakut dhe më pas do i kthente përgjigje.

Më pas ka shkuar te Abedini duke i thënë se avokati kërkonte 340 mijë euro për ta kaluar cështjen në gjykim të shkurtuar por do t’i kushtonte rreth 6 muaj kohë. Ende nuk është gjetur asnjë indicie që të tregojë se deklaratat e saj kanë bazë të vërtetë.

o.j/dita