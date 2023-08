Mashtroi për 15 vite pacientët në të gjithë botën, arrestohet kirurgu plastik me 8 klasë shkollë

Një 43-vjeçar nga Venecia që ishte hequr gjatë gjithë jetës së tij si mjek i kualifikuar i kirurgjisë plastike, por në të vërtetë kishte përfunduar vetëm 8 klasë shkollë, është arrestuar nga autoritetet italiane.

Matteo Politi cilësohej si mjeku VIP, por në të vërtetë ai kishte mashtruar pacientët e tij duke e shitur veten si profesionist i mjekësisë estetike për 15 vite me radhë, teksa punoi në spitale të ndryshme në Italia dhe Rumani.Pikërisht në Bukuresht ai kërkohet nga drejtësia dhe do t’i duhet të vuajë një dënim me 3 vjet e 4 muaj burg.