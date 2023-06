Mbarimi i oksigjenit\ Eksperti tregon se cili është skenari më i keq për pasagjerët e nëndetëses së humbur

Orët kalojnë dhe nëndetësja Titan vijon të mos rezultojë askund në radarë. Por çfarë ndodh në brendësi të mjetit lundrues teksa sasia e oksigjenit vijon të pakësohet?

Dr. Dale Mollet, ish-drejtor i mjekësisë për nëndetëse dhe rrezatimit për Marinën e SHBA-së, tregoi për mediat se pasagjerët po qëndrojnë në një “mjedis të brendshëm armiqësor”.

Ndërkohë, një operacion ndërkombëtar është duke u zhvilluar për të shpëtuar pesë personat e bllokuar në nëndetësen Titan.

Kërcënimi më i madh për ta, sipas ekspertit, është rritja e niveleve të dyoksidit të karbonit. Veterani i marinës amerikane kishte paralajmëruar për efektet shëndetësore të atyre që mund të ngecnin në një nëndetëse turistike vetëm disa javë përpara se Titani të zhdukej në një punim shkencor të botuar në një përmbledhje më 29 maj, vetëm 20 ditë përpara se Titani të zhdukej nga radarët.

Profesori amerikan shprehet se pasagjerët përballen me këto vështirësi : rezervat e oksigjenit janë varfëruar, nivelet e dyoksidit të karbonit rriten dhe mund të ketë një rënie të madhe të temperaturës.

Në rastin e nëndetëses Titan, ka më pak se 40 orë oksigjen në dispozicion, sipas Rojës Bregdetare të SHBA.

Duke folur sot për Mail Online, Mollet theksoi se ekuipazhet e shpëtimit po garojnë me kohën për të shpëtuar banorët e zhytësit, nëse ata nuk janë tashmë të vdekur.

“Titan, ende i zhdukur që nga e diela, ka një pompë pastrimi të dyoksidit të karbonit për të hequr gazrat toksikë që krijohen kur pasagjerët nxjerrin frymë në hapësirën e mbyllur. Ekziston edhe rreziku i hipotermisë për shkak të temperaturave të ulëta në thellësitë e oqeanit, si dhe rreziku i sulmeve të panikut, në të cilat pasagjerët përdorin më shumë oksigjenin.”

Sa herë që njerëzit janë të mbyllur në një hapësirë ​​hermetike, shumica mund të mendojnë se problemi është oksigjeni, por në fakt dyoksidi i karbonit është ai që ngjall më shumë shqetësim. Në një nëndetëse ose në det të thellë, ekziston një sistem për pastrimin e dyoksidit të karbonit. Nëse fuqia e baterisë fillon të ulet, atëherë ky sistem nuk do të funksionojë më. Një sistem pastrimi largon dyoksidin e karbonit nga ambienti, duke e bërë ajrin të sigurt për të marrë frymë. Kur njerëzit thithin oksigjen, ata gjithashtu nxjerrin dyoksid karboni dhe ai dyoksid karboni duhet të hiqet sepse përndryshe bëhet toksik. Banorët do ta kenë të vështirë të marrin frymë, do të përpiqen të marrin frymë thellë.

Do të fillojnë të ndjejnë dhimbje koke dhe gradualisht të humbasin ndjenjat. Nivelet në rritje të dyoksidit të karbonit janë ato që i vrasin njerëzit së pari kur janë në një mjedis hermetik, jo nivelet e oksigjenit. Pasi humbet aftësia për të hequr dyoksidin e karbonit nga pjesa e brendshme e nëndetëses, kjo do të çojë në vdekjen e njerëzve. Është si të vendosësh një çantë mbi kokë. Do të ndjeni një ndjenjë presioni mbytës dhe më pas do të humbni ndjenjat”, shprehet Dale Mollet.

Më tej ai shton se pasagjerët e Titatin duhet të përpiqen të ruajnë qetësinë sa të munden me shpresën se do të shpëtohen përpara se të jetë shumë vonë.

p.k\dita