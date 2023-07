“Mbetëm shumë të tronditur…” Profesori i njohur merr kampione nga lagunat e Lezhës, ajo që zbulon është vërtetë shqetësuese!

Profesori i njohur Aleko Miho me disa kolegë dhe studentë diplomantë të MSc. Biologji Mjedisi dhe MSc. Kimi, të Universitetit të Tiranës kanë mbaruar serinë e parë të kampionimit në lagunat e Lezhës (kimi, fito – zooplankton dhe makrofite ujore).

Studimi do të zgjasë 2 vite, në kuadrin e projektit të Kune-Vainit, mbështetur nga GEF, UNEP në bashkëpunim me Qeverinë Shqiptare.

Ky studim është ndoshta i pari për lagunat tona bregdetare lidhur me spektrin e analizave kimike dhe biologjike, me shpeshtinë dhe shtrirjen në hapësirën lagunore, – raporton DITA.

“Me këtë rast dua të ndaj me ju, veçanërisht me palët e interesuara për zonën e Lezhës se ne mbetëm shumë të tronditur nga gjendja e mjeruar e lagunës së Merxhanit në zonën e Shëngjinit” – thotë profesor Miho. Më poshtë shqetësimi i tij, publikuar në gazetën DITA, që duhet të tërheqë vëmendjen e pushtetit vebdor dhe qendror:

“Ky ekosistem menjëherë me sy të lirë shfaqet si tepër distrofik, i ngarkuar me lëndë organike në dekompozim, ku era e rëndë sundon kudo; edhe në mikroskop ai fitoplankton tepër i varfër duket se sundohet nga cianobakteret, të cilat nuk janë aspak të shëndetshme për ekosistemin, për peshqit, shpendët ujorë, por dhe për vetë njeriun.

Peshkatarët pohojnë se peshkimi ka rënë ndjeshëm, nga 800 kv peshk në vit, vetëm pak vite më parë, në më pak se 100 kv sot!

Mendoj se kjo gjendje nuk mundet të mos ndikojë edhe në cilësinë e plazhit të Shëngjinit aty pranë. Dua të pohoj se në vlerësime paraprake të fitoplanktonit në vitin 1993 dhe 1996, Merxhani shfaqesh si ekosistem më i shëndetshëm nga ana ushqyese se trupat ujorë të Cekës në anën tjetër të deltës së Drinit, shkaktuar kjo dhe nga ujëkëmbimi më i mirë që kjo lagunë ka me detin.

Pa folur që deri në vitet 1960-të lagunat Lezhës kanë qënë krenaria ekologjike, por dhe e gjuetisë, në gjithë rajonin mesdhetar, ku Vaini me Merxhanin pranë dallonte ndër të tjerat me kolonitë e shumta të karabullakëve.

Sot gjurmët për këto koloni janë vetëm në ca filmime dhe foto të vjetra të Prof. L. Gjiknurit dhe bashkëpunëtorëve të tij, pasi ka dekada që këta shpendë ujorë botërisht të rrallë u larguan për shkak të ndërhyrjes së njeriut, qoftë me bonifikimet në të kaluarën, me gjuetinë gjatë tranzicionit dhe me turizmin barbar të ditëve të sotme.

Unë mendoj se kjo katastrofë ekologjike sot në Merxhan është pasojë e drejtëpërdrejtë e turizmit të zhvilluar kuturu, ndërtime që janë shtrirë ku kanë mundur, thellë nëpër të dy hapësirat lagunore, Cekë dhe Vain, pa ditur se ku shkojnë fekalet e tyre dhe gjithë të ligat e tjera që këto shërbime prodhojnë.

Peshkatarët për këtë gjendje akuzojnë Impiantin e Pastrimit të Ujërave të Zeza në Shëngjin, i cili thonë se është ndërtuar modern, por sipas tyre herë pas here tinëz shkarkon ujëra të papërpunuara në kanalin e Hidrovorit aty pranë, ky i fundit i shkarkon ato më pas në pjesën e sipërme të lagunës së Merxhanit.

Se ku qëndron e vërteta për këtë këshilloj të ulet seriozisht pushteti vendor (Bashkia Lezhë), Inspektoriati i mjedisit, bashkë dhe me Adzm Lezhë dhe AKZM, dhe për të marrë masat parandalimin e kësaj gjëndje të rëndë ekologjike dhe për vetë shëndetin e njeriut.

Unë këshilloj pushtetin vendor, por dhe atë qëndror që të displinojë ndërtimet turistike në zonë, sidomos ato që janë në afërsi, apo brenda vetë zonës së mbrojtur të Kune-Vainit.

Lagunat e Lezhës janë thesar reklit i veprimtarisë së deltës së lumit Drin, Drinit të Madh, atij që sot ndal në Shkodër dhe kthehet në Bunë. Qeveria dhe pushteti vendor duhet të ulen me specialistë të hidrologjisë dhe hidroteknikës për të parë mundësinë e rehabilitimit të Drinit të Lezhës, duke kthyer një pjesë të ujërave në të për t’i dhënë jetë serish lumit Drin, deltës së tij, dhe rinuar sërish plazhet edhe lagunat e Lezhës në të dya anët e deltës.

Kujtoj se lagunat tona të Adriatikut dhe dunat bregdetare pranë janë në lidhje të ngushtë me deltat lumore, si në gjeomorfologjinë e dunave dhe të plazheve pranë tyre, dhe në ujëkëmbimin lagunor. Këtë e provon erozioni i madh, si në dunat e Lezhës, në Kune dhe në plazhin e Shëngjinit, ku vendasit pohojnë se deti ka hyrë me dhjetra metra në brendësi (pra ka ngënë rërë dhe çfarë ato përmbajnë, deri ne 500 m thonë vendasit); gjithë kjo është pasojë e drejtëpërdrejtë e braktisjes prej lumit Drin shumë dekada më parë…”

o.p. / dita