Mbi tre orë në SPAK, Beqaj tregon se çfarë dëshmoi sot para hetuesve: Diskutuam për…

Ish-ministri i Shëndetësisë, Ilir Beqaj ka zbardhur detaje rreth dëshmisë së dhënë sot në SPAK.

Ai tha për mediat se është paraqitur në cilësinë e personit nën hetim për çështjen e sterilizimit.

“U mora në pyetje nga hetuesi. Kam qenë në dispozicion dhe do të vazhdoj të jem, sot vazhduam me pyetje për procesin e sterilizimit. Kam qenë në shërbim të të gjitha institucioneve. Edhe sot u paraqita në cilësinë e personit nën hetim për çështjen e sterilizimit. Diskutuam dhe për gazin, madje dhe për aneksin 8. Aneksi 8 është pjesë e dokumenteve standarde të tenderit. Sot erdha me ndihmën e avokatit, me makinën luksoze Tuareg. Lidhjen time me Ermalin e kam thënë. Unë nuk di t’i jap makinës, s’kam leje drejtimi”, tha Beqaj.

