“Më kërcënojnë”: Rrëfimi i 30-vjeçares që përndiqet pasi denoncoi abuzuesit

Kjo është një 30-vjeçare me një histori të trishtë. Që në fillim të adoleshencës ajo ra pre e abuzimit seksual e vite më vonë të shfrytëzimit si punonjëse seksi. Pas 5 vitesh gjeti forcën për të denoncuar tutorët e saj. Pas qëndrimit gati 1 vjeçar në qendrën e specializuar për viktimat e trafikimit në Linëz, 30-vjeçarja, e cila tashmë është bërë nënë, doli nga qendra për t’u riintegruar në shoqëri. Por, vuajtjet për të nuk kishin përfunduar.

Të afërm të personave që falë dëshmisë së saj janë në pranga e përndjekin dhe e kërcënojnë duke i thënë se sërish do ta trafikojnë. Në këto mesazhe kërcënuese nuk kursehet as fëmija vetëm pak muajsh.

“Kam frikë të dal të punoj për të mbajtur veten dhe fëmijën. Më shkruajnë se e dinë ku jetoj. Më shkruajnë se do më trafikojnë dhe do më shesin organet. Duan të hakmerren se i kam futur në burg. Më kërcënojnë me fëmijën”- tha ajo.