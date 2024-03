“Më kërkoi seks për një vend pune”, aktorja akuzon gazetarin e njohur, reagimi: “Takohemi në Gjykatë”

Aktorja Egla Ceno thotë se moderatori i njohur i emisionit STOP Saimir Kodra i ka kërkuar favore seksuale për një vend pune.

Deklarata e aktores u bë 4 ditë më parë në emisionin Big Brother, teksa ajo ishte duke diskutuar me një tjetër banore.

“Nuk duhet të dalin më me zë dhe figurë në ekran, ma kanë bërë mua, ja kanë bërë shumë të tjerave pas meje, ndoshta e bën akoma… Dhe ti del në ekran me emër. Po moj, Kodra ka qenë, ai që bën atë gjënë, programin. Se nuk e kam fare problem, ai ka qenë. Zero, se kam fare problem ta them. Duhet me dalë me emra të përveçëm se ndryshe je duke bërë “ham, ham” kot” – tha Ceno.

Kjo deklaratë e aktores ka bërë që moderatori Saimir Kodra të reagojë ashpër, duke paralajmëruar padi për shpifje. Sipas tij, Egla duhet të paraqesë provat për të gjitha akuzat që ka bërë.

“Kjo deklaratë e saj është në Gjykatën Penale, ajo Ceno ka barrën e provës që të vërtetojë që këtu e 25 vite më parë i paskam kërkuar afera seksuale në këmbim të një vendi pune. Kësaj zonjës dhe aktores së dobët, pas 25 vitesh i del detyra që ta vërtetojë në Gjykatë. Unë s’di të kem punuar ndonjëherë as shefi i burimeve njerëzore që të punësoja njerëz, as recepsionist. Kam qenë moderator i thjeshtë i një emisioni që quhej “Radio Mania”. Është vënë në mes dinjiteti njerëzor. Kjo është një çështje penale për zonjën, por edhe për televizionin ku ajo e ka thënë atë deklaratë,” tha Kodra.

Ceno ka reaguar sërish pas reagimit të Saimir Kodrës, duke u shprehur se mban përgjegjësi për ato që ka thënë.

“E kam kaluar nën lëkurën time. Marr përgjegjësi për gjerat që them. Mirësetëvijë gjykata. Unë sigurisht nuk do kem prova materiale, sepse një event i ndodhur para 25 vitesh i paregjistruar, kërkesë pune në një studio radio. Nuk ka prova, unë nuk kam shkuar aty për të regjistruar. Mund të bëj një gjë tjetër, që do ta mendoj mirë para se ta them. Unë jam përgjegjëse për atë që them”, tha aktorja.

n.s. / dita