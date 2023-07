“Mendjet e ftohta do të mbizotërojnë”, Rutte e Bettel në Prishtinë: Fokus, udhërrëfyesi i BE

Kryeministri i Holandës, Mark Rutte dhe ai i Lukesemburgut, Xavier Bettel ndodhen sot në Prishtinë, për të dërguar mesazhin e Bashkimit Evropian dhe bashkësisë ndërkombëtare për uljen e tensioneve në veri të Kosovës, për qetësimin e situatës dhe kthimin e Prishtinës dhe Beogradit në dialogun e Brukselit.

Në konferencën e përbashkët për mediat, kryeministri holandez u shpreh se të dyja palët duhet të punojnë drej deeskalimit të situatës.

“Kemi patur bisedime të gjata në Beograd e Prishtinë sot, jemi të gatshëm të ndihmojmë. Aspekti kryesor duhet të udhëqihet nga Borrel. Isha i lumtur në shkurt kur me pjesëmarrjen e Gjermanisë e Francës arritëm një marrëveshje bazë. Por tensionet janë rritur dhe duhet të fokusohem në de-eskalim dhe në udhërrëfyesin e BE duhet të kthehemi në proces, hap pas hapi, Ndoshta duket i mërzitshëm por duhet të punojmë. Deeskalimet duhet të jenë nga të dyja palët, jam optimist se mendjet e ftohta do të mbizotorëojnë. Nëse mund të ndihmojmë ne jemi këtu por të gjithë duhet t’i përmbahemi procesit te BE me ndihmën e SHBA”, u shpreh ai.

Sakaq edhe kryeministri Lukesemburgut, Xavier Bettel vuri theksin te udhërrëfyesi i BE, si e vetmja zgjidhja që do të fusë palët në rrugën e dialogut.

“Është një udhërrëfëyes, dhe ndonjëherë duket kush është më e hershme veza apo pula, ne e kemi udhërrëfyesin dhe duhet të përmbahemi duhet të veprojnë të dyja palët. Lajçak do të vijë sot apo nesër, duhet të punoni bazuar në këtë udhërrëfyes. Nëse nuk merrni vendime të mira mbështetja popullorë është e rëndësishmë. Është me rëndësi për të deeskaluar situatën. Stabiliteti është në interes të të gjithëve. Ju përkrah t’i përmbaheni udhërrëfyesit të BE. Unë jam pjesë e një gjenerate, që nuk kam jetuar asnjëherë në luftë. Kam lindur në një shtet ku kemi një projekt për të jetuar në paqe. Unë jam gay jam i martuar me një mashkull, nëse do isha në një shtet tjetër do isha i dënuar me vdekje. Jemi ulur në 57 për të garantuar këto të drejta dhe këtë e pres edhe për rajonin”, theksoi ai.

j.l./ dita