Mes tensioneve me NATO dhe BE, Kina i ofron Hungarisë të thellojnë bashkëpunimet

Kina ka ofruar të thellojë bashkëpunimin e sigurisë me Hungarinë, duke nënvizuar lidhjet e ngrohta të Budapestit me Pekinin. Kryeministri i Hungarisë, Viktor Orban, u takua të premten me ministrin e sigurisë publike të Kinës, Wang Xiaohong.

Në komentet e publikuara nga agjencia zyrtare e lajmeve e Kinës gjatë fundjavës, Wang tha se ai shpresonte të thellonte bashkëpunimin në fusha të ndryshme duke përfshirë kundër-terrorizmin, luftimin e krimeve transnacionale, sigurinë dhe ndërtimin e kapaciteteve të zbatimit të ligjit. Synimi, sipas ministrit kinez, do të ishte ta bënte zbatimin e ligjit dhe bashkëpunimin e sigurisë një pikë të re të marrëdhënieve dypalëshe, shkruan The Guardian.

Hungaria është anëtare e BE-së dhe NATO-s, duke e bërë ofertën e Kinës shumë të pazakontë. Budapesti, i cili gjithashtu mban lidhje më të ngushta me Moskën se çdo anëtar tjetër i BE-së, ka ushqyer një marrëdhënie me Pekinin. Vitin e kaluar, Orbán ishte i vetmi lider i BE-së që mori pjesë në një forum të nismës së brezit dhe rrugës në Pekin. Prodhuesi kinez i automjeteve elektrike BYD ka thënë se do të hapë fabrikën e parë evropiane të prodhimit në Hungari.

Në një deklaratë për takimin e së premtes me Wang, një zëdhënës i Orban tha se kryeministri kishte deklaruar se respekti po i mungon gjithnjë e më shumë diplomacisë ndërkombëtare, por që nuk ka munguar asnjëherë mes Hungarisë dhe Kinës.

Perspektiva e një bashkëpunimi më të madh të sigurisë midis Budapestit dhe Pekinit vjen në një kohë kur marrëdhëniet e Hungarisë me aleatët e saj të BE-së dhe NATO-s janë në një pikë të ulët.

Ndërsa pozita e Hungarisë në kryeqytetet perëndimore është përkeqësuar prej vitesh, vendimi i Budapestit për ratifikimin e kërkesës së Suedisë për NATO-n, ka minuar më tej besimin. Izolimi i Budapestit u demonstrua gjatë fundjavës në konferencën e sigurisë në Mynih, ku mungonin zyrtarë të lartë hungarezë.

Megjithatë, në një fjalim në Hungari të shtunën, Orban sinjalizoi një ndryshim, duke njoftuar se janë në rrugën e duhur për të ratifikuar pranimin e Suedisë në NATO në fillim të sesionit pranveror të parlamentit. Tendosja e marrëdhënieve u thellua më shumë gjatë fundjavës, pasi zyrtarët hungarezë refuzuan të takonin vizitorë nga Uashingtoni.

