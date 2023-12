MESAZHET: Zbulohet lidhja sekrete e Henry Kissinger me yllin amerikan

Henry Kissinger, ish-këshilltari i Sigurisë Kombëtare dhe ish-Sekretar i Shtetit, ndikimi global i të cilit vazhdoi për dekada me radhë pasi ai i mbajti këto poste në administratën e presidentit Richard Nixon, vdiq në moshën 100-vjeçare, në shtëpinë e tij në Konektikat.

Ndonëse deri tani kemi mësuar shumë mbi figurën dhe rolin e tij në politikën e jashtme në historinë amerikane dhe jo vetëm, në rrjet po qarkullojnë disa mesazhe që lidhen me jetën e tij personale.

Mesazhet zbulojnë lidhjen sekrete të Kissinger me yllin amerikan Shirley Temple, ku shpreh admirimin për të.

“Të dua dhe kam besim të plotë në ty. Po mendoj që të betohesh në një punë të re çdo tre muaj, në mënyrë që të mund të të puth”, i shkruante ai.

Kissinger Cables: Henry Kissinger and Shirley Temple’s classified cable love affair

Kissinger to Temple: “I love you and have full confidence in you. I’m considering having you sworn into a new job every three months so I can kiss you”

Link: https://t.co/S09gYa2v4s pic.twitter.com/1kekt9JtVR

— WikiLeaks (@wikileaks) December 2, 2023