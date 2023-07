Messi apo Ronaldo? Më në fund Rafa Nadal e thotë hapur të preferuarin (VIDEO)

Leo Messi apo Cristiano Ronaldo? Kush është më i mirë? Është pyetja e përjetshme që shumë tifozë futbolli i kanë bërë vetes prej vitesh e vitesh. Aq më tepër që këta dy futbollistë kanë dominuar futbollin europian në 10-15 vitet e fundit. E pra, Rafa Nadal, një tifoz i njohur dhe anëtar nderi i Real Madridit, është përgjigjur sinqerisht.

Tenisti Balearik, i cili ndodhet në Greqi për pushime, është pyetur nëse preferon Leo Messin, lojtar i Inter Miami, apo Cristiano Ronaldon, në radhët e Al-Nassr. Përgjigja e tij nuk lë vend për dyshime dhe është më e fuqishme.

“Messi është më i mirë”, e siguroi Rafa Nadal turistin, megjithëse më vonë shtoi: “Por unë jam tifoz i Real Madridit”. Si mund të ndodhte ndryshe, fjalët e Rafa Nadal janë bërë virale në rrjetet sociale dhe janë përhapur si flakë mes futbolldashësve.

🎙️ Messi or Ronaldo?

🎙️Rafa Nadal: Messi is better, but I am a Real Madrid fan

pic.twitter.com/FpoOtNGM2S

