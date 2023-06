Messi: S’e di nëse Barcelona bëri gjithçka të mundur të më kthente! Me Xavin flas shpesh, me Laportën shumë pak

Lionel Messi pritet të jetë lojtar i Inter Miami sezonin e ardhshëm, teksa shprehu rezerva për sjelljen e presidentit Laporta, duke pretenduar se donte që ta rikthente në Katalonjë. Argjentinasi e mohon, duke lënë të kuptohet se s’ka pasur ofertë. Por e la të hapur rrugën për të ardhmen.

I pyetur nëse mendon se Barcelona bëri gjithçka që ishte e mundur për ta nënshkruar, ai ishte dyshues: “Sinqerisht, nuk e di nëse ata kanë bërë gjithçka që është e mundur apo jo. E dija se për çfarë po fliste me Xavi, mbi të gjitha… Tani, siç thuhet, kishte marrë lejen e Ligës për ta bërë këtë. Por po ju them, nuk ishte vetëm kaq. Shumë gjëra mungonin. Klubi, sot, nuk ishte në gjendje të më konfirmonte 100% se mund të kthehesha. Dhe është e kuptueshme, për shkak të situatës që po kalon klubi. Dhe kështu e kam jetuar”, tha ai. Më tej shtoi se “me Xavin flas shpesh, me Laportën shumë pak…”.