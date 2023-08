Messi vendos tjetër rekord, biletat e çerekfinales së Inter Miami shiten në pak orë

Ardhja e Messit në MLS ka shkaktuar mjaft bujë në garë, marketing dhe sigurisht para. Nëse në ndeshjen debutuese të argjentinasit kutia u mbush me VIP-a që nuk donin të humbisnin ndeshjen, ethet për futbollin nuk ndalen në Miami. Tashmë në atë ndeshje fillestare, biletat e përplasjes bënë bujë për shkak të çmimeve të larta që arritën (deri në 2 mijë dollarë), por tashmë ylli argjentinas ka thyer sërish rekorde, këtë herë për shpejtësinë.

Dhe pikërisht biletat për ndeshjen çerekfinale të Kupës së Ligës kundër Dallasit që zhvillohet mëngjesin e së hënës, mbaruan në vetëm 18 minuta. Kështu, stadiumi Toyota në Teksas, me një kapacitet për 20 mijë tifozë, do të prezantojë një shtëpi të plotë për të parë duelin në të cilin djemtë e Beckham kërkojnë kalimin në gjysmëfinale. Inter Miami arriti në çerekfinale pasi mposhti Orlando Cityn me dy gola të argjentinasit dhe një të tretë të Josef Martínez. Goli rival ishte i César Araújo. Dallasi, skuadra me të cilën sapo ka nënshkruar Illarramendi, ka mundur 1-2 Mazatlan me golat e Alan Velasco dhe Eugen Ansah.

Me shenjën pa biletë, klubi Teksan ka rekomanduar kërkimin e alternativave të rishitjes për tifozët e tij: “Kontrolloni tregun e rishitjes AXS për të zbuluar se cilat bileta shtesë mund të jenë të disponueshme”, shpjeguan ata në një mesazh në rrjetet e tyre sociale. Aktualisht, çmimi më i ulët për një biletë është 500 dollarë, shifër që mund të shkojë deri në disa mijëra dollarë.