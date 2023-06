META kundër Twitter dhe Zuckerberg vs. Musk. Nisi si shaka, por po vjen ndeshja e shekullit në Kickbox?!

Nuk është e pazakontë të flitet për luftime teknologjike në një sektor ku rivaliteti dhe konkurrenca është aq e lartë, saqë kompanitë shpesh sillen armiqësore me njëra-tjetrën. Elon Musk nuk e njeh fjalën frikë dhe është një nga personazhet që më së shumti hyn në komente në Twitter. Tani, ajo që filloi si një shaka, mund të përfundojë duke çuar në një zënkë, e cila nëse do të ndodhte, do të ishte lufta e fundit.

Twitter kundër Metës, Musk kundër Zuckerberg. Një përdorues i Twitter-it, i quajtur Mario Nawfal, nuk e dinte se publikimi i një lajmi në rrjetin social do të ishte shkas për një përballje të mundshme të paprecedentë në botën moderne teknologjike. Sipas publikimit të tyre, duket se Meta po mendon seriozisht të konkurrojë me Twitter-in përmes një aplikacioni të ri që do ta kishin quajtur brenda saj ‘Threads’ dhe që do të lejonte gjithashtu shkarkimin automatik të ndjekësve dhe informacionit të përdoruesve nga Instagrami. Natyrisht, përgjigja e Elon Musk ishte e menjëhershme.

Aksioneri kryesor i Twitter-it iu përgjigj lajmit me një sarkazëm: “Jam i bindur se Toka mezi pret të jetë ekskluzivisht nën sundimin e Zuck-ut pa më shumë opsione, të paktën do të jetë ‘e arsyeshme’, u shqetësova për një moment”. Megjithatë, për t’i shtuar më shumë ‘dru zjarrit’, një përdorues tjetër iu kundërpërgjigj se Elon duhet të jetë i kujdesshëm pasi Mark Zuckerberg bën jijitsu.

Përgjigja e tij ishte befasuese: Mirëpo, çështja nuk ka përfunduar me kaq, pasi sipas kolegëve të The Verge, në një nga historitë e fundit të CEO-s së Metës në Instagram, ai ka publikuar një screenshot të bisedës në Twitter që ju treguam më parë dhe ka shtuar një konciz. ‘Më dërgoni vendndodhjen’. Elon, ki kujdes, Marku ka arritur të përfundojë sfidën kërkuese Murph në më pak se 40 minuta dhe duket se është i gatshëm të shpërndajë bekime. E fundit që dimë, Elon i është përgjigjur shpërthimit të Markut duke treguar tetëkëndëshin e Las Vegas, ku shpesh zhvillohen luftimet e UFC, si vendi i zgjedhjes dhe gjithashtu ka zbuluar një lëvizje të fshehtë për të rrëzuar pronarin e Goal: “Unë kam këtë lëvizje të mrekullueshme që e quaj ‘La Morsa’, ku thjesht shtrihem mbi kundërshtarin tim dhe nuk bëj asgjë”.