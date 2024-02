Michelle Obama në Shtëpinë e Bardhë? Rikthehen zërat

Në prag të zgjedhjeve paraprake në New Hampshire, rikthehet “fantazma” e Michelle Obamas, e dhënë si kandidate për zbritjen në garën brenda Partisë Demokratike, duke u përpjekur të hipotekojë nominimin përballë ciklonit Trump, i cili po shkakton “viktima” mes shokëve të garës. Javët e fundit kishte pasur thashetheme për kandidaturën e mundshme të Michelle – një hipotezë e cila ka qarkulluar që kur burri i saj u largua nga Shtëpia e Bardhë.

Thashethemet e New York Post për Michelle Obama

Asgjë që nuk është thënë dhe dëgjuar tashmë e që ka qarkulluar në fillin e thashethemeve që nga viti 2020, mes shpresave të ngjallura nga elektorati demokrat – të etur për të rijetuar “sezonin 2008” dhe konkluzioneve të thjeshta që duan Barakun flokëbardhë të orkestrojë lëvizjet e pallatit . Sipas tabloidëve, ish-Zonja e Parë e SHBA-së tashmë mund të jetë duke punuar për të kandiduar për Shtëpinë e Bardhë. Kështu ka shkruar New York Post, e cila pretendon se ka “burime të besueshme, në të cilat pak kanë akses dhe nga ata që zakonisht nuk flasin me gazetarët”. Sipas raportimeve, “Obama ka bërë një testim mes donatorëve” dhe strategjia tashmë është vendosur: Biden do të shpallë që nuk do të kandidojë në maj dhe gruaja e Barack Obamës do të kurorëzohet në konventën e Demokratëve në gusht.

Megjithatë, deri atëherë, Biden do të sillet “sikur të ishte kandidati i vërtetë”: një që pakkush po e merr seriozisht. Gazeta kishte zbuluar se mbi një vit më parë, në verën e vitit 2022, në një takim me CEO të rëndësishëm, ajo vetë kishte deklaruar: “Kam ndërmend të kandidoj dhe kërkoj mbështetjen tuaj”. Por një sfidë e drejtpërdrejtë ndaj Bidenit ishte e paimagjinueshme, kështu që – përsëri sipas rindërtimit të Post-it – presioni për të bindur Bidenin do të fillojë sapo të mbarojë cikli i primareve, dhe pak para kurorëzimit të konventës.

Sa e vërtetë është fushata e pretenduar e zonjës Obama?

Gjatë peshimit të lajmit, duhet të merren parasysh dy aspekte themelore. E para: New York Post është një tabloid, konservator. Nuk është për t’u habitur që ai mund të dëshirojë të përziejë kartat dhe të krijojë një stuhi në fushatën elektorale të kundërshtarit. E dyta: data e majit do të dukej disi e pamundur, nëse lajmi do të ishte i vërtetë. Duke marrë parasysh trajektoren rënëse të ndërmarrë nga Biden, korrigjuesi duhet të përdoret menjëherë, për të lejuar kandidaten Michelle të konkurrojë me konsensus elektoral. Ajo që deri më sot e ka matur veten ekskluzivisht me konsensusin popullor. Por një gjë është duartrokitja dhe tjetër votat dhe donacionet.

Sipas rikonstruksionit të gazetës, bashkëshorti i famshëm do të shqetësohej gjithnjë e më shumë për mundësinë që ish-zëvendëspresidenti i tij të mos e mundte sërish Trumpin në një përplasje të drejtpërdrejtë. “Obama ka testuar ujërat me donatorët e tij”, shkruan Post, duke cituar burime të informuara, sipas të cilave edhe dalja publike disa javë më parë e ish-gruas së parë të Amerikës, e cila në një intervistë tha se mundësia e rikthimit të Trumpit “tmerron” dhe e lë pa gjumë, nuk ka qenë e rastësishme por është gjithmonë pjesë e orkestrimit të kujdesshëm të të shoqit. Sipas tabloidit, ish-presidenti po i bën presion fshehurazi 80-vjeçarit Biden dhe stafit të tij për ta bindur atë të japë dorëheqjen.

Obama, tashmë strateg i fushatës së Bidenit

Manovra që nuk janë edhe aq të fshehta nëse merret parasysh qëndrimi i mbajtur nga David Axelrod, ish-strategu i Obamës, i cili publikisht vuri në dyshim faktin se zgjedhja e Bidenit, për të kandiduar për t’u rizgjedhur ishte “e mençur” ose “në interes të vendit”. Për më tepër, roli i Obamës si “strateg” në fushatën elektorale demokrate është i hapur, siç ishte në fushatën zgjedhore afatmesme. Në fillim të këtij muaji, në fakt, ishte Washington Post që përhapi lajmin për një takim në të cilin, sipas burimeve të cituara nga Post në kushte anonimiteti, Biden pranoi sugjerimin për të afruar ish-bashkëpunëtorët e Obamës. Për më tepër, ky i fundit do të kishte diktuar edhe linjën “editoriale” të fushatës elektorale: bashkëpunëtorëve të presidentit amerikan do t’u ishte kërkuar të mbanin një nivel komunikimi dukshëm agresiv.

b.m/dita