Miratohet buxheti për Bashkinë e Tiranës për vitin 2024: Nga subvencionimi i qirasë për familjet në nevojë te bursat për nxënësit

Buxheti i vitit 2024 për Bashkinë e Tiranës u miratua sot në mbledhjen e fundit të Këshillit Bashkiak për këtë vit. Kryetari i Bashkisë së Tiranës, Erion Veliaj gjatë mbledhjes së Këshillit Bashkiak uroi gjithë shqiptarët për Krishtlindjen dhe Vitin e Ri, teksa renditi edhe disa nga pikat kryesore të buxhetit që u miratuan.

Projektvendimi i trajtimit me subvencionin e qirasë të disa familjeve në nevojë, që nuk mund të përballojnë qiranë e tregut të lirë, është një nga pikat e buxhetit për vitin 2024 për të vijuar më pas me miratimin e familjeve aplikuese që do të përfitojnë nga programi i ndihmës ekonomike.

Gjithashtu në mbledhje u votua pro edhe për bonusin e qirasë të individëve dhe familjeve, pasuritë e të cilëve preken nga zbatimi i projektit të segmentit rrugor “Unaza e Madhe e Tiranës, Sheshi Shqiponja – Bulevardi i Ri, Shkozë”.

Një tjetër pikë e rëndësishme e buxhetit të vitit të ardhshëm është miratimi i listave të nxënësve të arsimit parauniversitar në institucionet arsimore publike, që përfitojnë bursa dhe pagesa, për vitin shkollor 2023-2024.

Këshilli Bashkiak vendosi edhe për miratimin e nivelit të pagave të punonjësve në institucionet e varësisë, njësive administrative dhe policisë bashkiake, përdorimin e simbolit “B40 Balkan Cities Network” në kuadër të mbajtjes së presidencës së “Rrjetit B40 të qyteteve të Ballkanit” gjatë vitit 2024”, krijimin dhe organizimin e Drejtorisë së Përgjithshme të Kopshtit Zoologjik si institucion në varësi të Bashkisë Tiranë, ndryshimin e buxhetit afatmesëm të Bashkisë së Tiranës për vitin 2023, si edhe miratimin e Programit Buxhetor Afatmesëm 2024-2026 dhe detajimin e buxhetit të Bashkisë Tiranë për vitin 2024”.

