Misteret e errëta të “vrimës blu”. Labirinti në gadishullin Sinai, që njihet dhe si “varreza e zhytësve”

Misteri që rrethon “vrimën blu” është po aq i thellë sa ujërat e saj. I vendosur në Detin e Kuq, ky vend magjepsës ka fituar pseudonimin ogurzi të “varrezave të zhytësve”. Në pamje të parë, mund të duket si një mrekulli natyrore, një katedrale nënujore që tërheq aventurierë të guximshëm në kërkim të emocioneve dhe adrenalinës. Por që fsheh edhe sekrete të errëta në thellësi. Të zhytesh në “vrimën blu” do të thotë të hysh në një lojë të rrezikshme enigmë. Me një thellësi prej 120 metrash dhe një labirint çorientues prej 26 metrash, kjo mrekulli nënujore ka marrë jetën e më shumë se 40 njerëzve sipas të dhënave zyrtare, megjithëse numri real besohet të jetë më shumë se njëqind. Shumë nga zhytësit që humbën jetën këtu nuk janë gjetur kurrë, trupat e tyre të pushuar në humnerë, të humbur përgjithmonë në misterin e ujërave të saj të pafund.

Nga vjen?

Origjina e “vrimës blu” daton në epokën e fundit të akullit, kur niveli i detit ishte dukshëm më i ulët se sot. Proceset si karstike gërryen shkëmbinjtë nënujorë gëlqerorë që rrethojnë Gadishullin Sinai, duke krijuar këtë formacion unik. Megjithatë, historia dhe legjendat e saj kanë qenë të ngjyrosura me tragjedi për dekada. Në vitin 1977, trupat e dy zhytësve irlandezë u gjetën të përqafuar në thellësi të “vrimës blu”. Ky zbulim i tmerrshëm shënoi fillimin e një sërë vdekjesh që bëri që peshkatarët beduinë lokalë të besonin se vendi ishte i përhumbur apo mallkuar. Që atëherë, zona është bërë një varrezë e çuditshme, ku shpirtrat e humbur të zhytësve përzihen me mistere që ende nuk janë zbuluar.

Varrezat e zhytësve

“Vrima blu” ka fituar reputacionin e saj si “varreza e zhytësve”, për shkak të natyrës së saj çorientuese dhe tradhtare. Hyrja në ujërat e saj është duke u zhytur në një botë ku fshihet narkoza, një ndjesi e ngjashme me të qenit i dehur që mjegullon perceptimin e lart e poshtë dhe i kushtëzon zhytësit të marrin frymë me presion të lartë. Ata që futen në këtë gropë të errësirës, për në ujërat mashtruese që i ngatërrojnë dhe i tërheqin më thellë. Sipas rrëfimeve të ekspertëve të fushës, zhytja në “vrimën blu” mund të jetë një përvojë e frikshme. Pas zhytjes, zhytësit kapin një paraqitje të shkurtër të një drite, një dalje të dukshme në sipërfaqe, sikur të dilnin në diell. Por kjo dritë mashtruese nuk është gjë tjetër veçse një iluzion, një kurth që e çon trupin në një zbritje vdekjeprurëse drejt së panjohurës. Ky fenomen njihet si “rrëmbimi i thellësive”, një ndjesi e tmerrshme që mund të vulosë fatin e atyre që shkojnë shumë larg.

Çfarë sekretesh fsheh?

“Vrima blu” fsheh sekretet e saj në një përqafim të errët dhe të heshtur. Ujërat mbajnë përgjigjet e pyetjeve që askush nuk guxon t’i bëjë. Çfarë qëndron në thellësitë më të padepërtueshme? Sa shpirtra janë përfshirë nga humnera e saj pa fund? Pasiguria e mbulon këtë vend misterioz, duke e bërë atë një magnet për trimat që janë të gatshëm të sfidojnë enigmën e tij vdekjeprurëse.

Ata që hyjnë në “vrimën blu” duhet të kenë parasysh se po hyjnë në një mbretëri rreziku dhe misteri. Varreza e zhytësve pret me durim, pëshpërit në rryma, fsheh sekretet e saj në hije. Vetëm ata që e respektojnë fuqinë e saj dhe i qasen me kujdes, mund të zbulojnë misteret e saj më të thella. Por kujdes, sepse “vrima blu” është një enigmë që nuk zbulohet lehtë dhe ata që guxojnë ta sfidojnë mund ta gjejnë veten me një fat përfundimtar të cilit nuk mund t’i shpëtojnë kurrë.