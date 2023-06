Mos e hidhni më lëkurën e shalqirit, ilaç natyral dhe përfitimet që s’i dinim deri tani

Shalqiri është një nga frutat më të njohur të muajve të ngrohtë dhe për arsye të mira: shija e tij freskuese dhe e këndshme, kontributi i madh i vitaminave, përmbajtja e lartë e ujit dhe vlera e ulët kalorike e bëjnë atë një ushqim jashtëzakonisht të shëndetshëm dhe të rekomandueshëm. Megjithatë, duket se deri më tani shalqinin e kemi ngrënë gabim: ashtu siç e lexoni. Duket sens logjik se është një nga ato fruta të cilave ne e hedhim lëkurën, pasi vetëm tuli është i ngrënshëm, apo jo? Epo, duket se kemi gabuar gjatë gjithë kësaj kohe.

Një sasi e madhe lëndësh ushqyese dhe elemente të dobishme gjenden në lëkurën e shalqirit. Nuk është vetëm i ngrënshëm: është një ushqim veçanërisht i dobishëm. Përfitimet e lëvozhgës së shalqirit janë të shumta, duke filluar nga fakti se konsumimi i tij i plotë do të thotë të përfitosh nga i gjithë fruti dhe si rrjedhim të harxhosh më pak ushqim, diçka që vlerësohet edhe në nivel ekonomik.

Përfitimet që mund të keni

Vetë shalqiri është tashmë një ushqim jashtëzakonisht i pasur me antioksidantë, hidratues si disa të tjerë falë përmbajtjes së tij në ujë (91%) dhe me një përmbajtje të konsiderueshme të vitaminës C, e cila gjithashtu ndihmon shëndetin kardiovaskular dhe mund të përdoret në dietat për humbje peshe dhe për të luftuar kancerin. Është gjithashtu i pasur me vitamina C, A dhe B6, si dhe me minerale dhe elementë të tillë si kaliumi, zinku, flavonoidet dhe komponimet fenolike.

Por çfarë ndodh me guaskën? Çfarë sjell konkretisht? Lëvorja përmban një acid me aftësinë për të vepruar si një vazodilator, duke përmirësuar kështu shëndetin e përgjithshëm të zemrës dhe sistemit kardiovaskular dhe madje mbështet furnizimin me oksigjen të muskujve dhe për këtë arsye është një mbështetje e madhe për atletët dhe këdo që stërvitet. A dëshiron më shumë? Ky përmirësim në qarkullim e bën atë të veprojë si viagra natyrale, duke vepruar kështu si një afrodiziak natyral.

Si ta përdorni zhapën

Është e vërtetë se kafshimi direkt në lëkurën e shalqirit mund të jetë i pakëndshëm për disa shije. Shija e tij acidike dhe intensive nuk është për të gjithë, kështu që ka disa mënyra për ta bërë atë më të këndshëm. Më të zakonshmet janë përdorimi i tij si pjesë e smoothies, në formë infuzioni dhe madje edhe turshi, gjë që i jep një shije shumë të pasur dhe të fuqishme. Madje është e zakonshme që ta përdorni si tonik për fytyrën, duke përdorur ujin nga lëvozhga e zier direkt në lëkurë për të përmirësuar pamjen dhe hidratimin e saj.