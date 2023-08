Moska e prerë: Nuk ka marrëveshje paqeje me Ukrainën!

Zëdhënësi i Kremlinit Dmitri Peskov i tha New York Times se “për momentin nuk ka arsye për të përfunduar një marrëveshje ” me Ukrainën. Operacioni ‘ushtarak special’ do të vazhdojë”, shtoi ai, duke iu referuar luftës.

Ushtria ruse ka sulmuar masivisht me raketa rajone të ndryshme të Ukrainës. Në sulmin që iu bë një qendre të transfuzionit të gjakut, dy persona kanë vdekur dhe 4 të tjerë u plagosën Rusia e ka goditur me bombë një qendër të transfuzionit të gjakut në verilindje të Ukrainës, duke vrarë dy vetë dhe plagosur 4 të tjerë . Vetë presidenti ukrainas Volodymyr Zelensky nuk ka treguar hollësi, por tha se “vetëm ky krim lufte tregon gjithçka për agresionin rus”.