Mrekullitë ndodhin… T’i mbijetosh rënies nga gati 100 metra lartësi dhe nëpër shkëmbinj!

Në vitin 2011 ndodhi ajo që shumë ekspertë e konsideruan pothuajse një mrekulli, dhe tregoi se trupi i njeriut është shumë më rezistent nga sa mendonim. Një grua 28-vjeçare po ngjitej në një mur vertikal pranë Gunnison, Kolorado, me të dashurin e saj. Të dy kishin veshur veshje të plota për të garantuar sigurinë e tyre dhe kishin mbi një dekadë përvojë në ngjitje. Megjithatë, pavarësisht se janë marrë të gjitha masat paraprake dhe përvoja e mëparshme… aksidentet ndodhin.

Gruaja po përpiqej të siguronte një pikë pushimi rreth 300 metra kur litari që e mbante u zgjidh. Parzmore nuk ishte në gjendje të mbante peshën dhe ankorimi në mur u largua, duke bërë që gruaja të binte në zbrazëti. Pati 90 metra rënie vertikale në tokë, një goditje ndaj shkëmbinjve me më shumë se 120 kilometra në orë. Si referencë, një rënie me më shumë se 80 kilometra në orë është zakonisht fatale në 90% të rasteve, ndaj rënia në këtë lartësi dhe në tokë… shanset për të mbijetuar ishin inekzistente.

Partneri i saj ka zbritur me shpejtësi dhe ka njoftuar ekipet shëndetësore, të cilët e kanë transferuar me shpejtësi të renë me helikopter në spital. Gruaja kishte pësuar trauma në kokë, fraktura të shumta në legen dhe kockat e këmbës dhe kishte një numër të madh brinjësh të thyera. Megjithatë, për habinë e personelit mjekësor, ajo ishte gjallë. Pavarësisht se kishte pësuar dëmtime të trurit dhe palcës kurrizore, proceset e operacionit dhe rehabilitimit funksionuan si një bukuri. Arriti të shërohet nga lëndimet më të rënda dhe sot ruan funksionin normal të trurit. Pavarësisht se nuk mund të ecë, rehabilitimi e ka lejuar atë të përmirësojë ndjeshmërinë e këmbëve të saj me kalimin e viteve.