Murrizi: Bashkimi i grupit të Bardhit me Berishën çështje interesash

Ish-deputeti i PD-së, Myslim Murrizi, që ka shprehur hapur qëndrimin e tij kundër bashkimit të grupit të Sali Berishës dhe të Gazment Bardhit deklaroi se akti i bashkimit ishte hipokrizi.

Murrizi shtoi se zgjedhja e Bardhit dhe Gjekmarkajt si nënkryetar ishte pa garë.

“Edhe në Këshillat e tjera kombëtare kam qenë. Kam qenë deputet në kushtet më të këqija. Nuk mund të duartrokas çdo akt hipokrizie. Ata nuk u zgjodhën, Bardhi dhe Gjekmarkaj. Duhet të respektohet gara. Berisha, Foltorja tha se u vra gara nga Basha.

Duhen dy poste, meqë PD e madhe, se këta e pranuan, dështuan. Këta që erdhën me Berishën, nuk kanë lënë gjë pa thënë. Ne nuk jemi Partia e Punës. Mënyra më demokratike për ndryshimet është vota.

S’do të isha as me Bardhin dhe as me Gjekmarkajn në garë. Vlera e një burri matet nga armiqtë që ka. Unë i ruhem këtyre parimeve të mia. S’kam asnjë ngërç nga ky që jam. Ata duhet të ishin në garë.

Nuk i kanë lënë sharjet. Me këtë drejtësi unë do të fshi opingat se nuk i kam besë. Bardhi dhe Gjekmarkaj duhet të garonte dhe të zgjidhej njëri prej tyre. Ky nuk është bashkim, por është çështje interesash për një grup njerëzish.

Pse s’jep dorëheqje nga nënkryetari i Kuvendit Gjekmarkaj? Ai i hyn në hak njerëzve. Edhe dorën në ballkave dhe në kadaif nuk shkon?!”, tha Murrizi i ftuar në rubrikën “Opinion” në News24.

b.m/dita