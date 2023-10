“Na pranoni në Shengen, t’ju hapim rubinetat e gazit”

Kundërshtimi i Austrisë për pranimin e Rumanisë në zonën Shengen është implikuar në ndërtimin e një gazsjellësi. Neptun Deep, një fushë gazi në brigjet e Rumanisë, pritet të pompojë 10 miliardë metra kub gaz në vit që nga viti 2027. Pronare e një pjese të fushës së gazit është kompania austriake energjetike OMV.

Kryeministri rumun, Marcel Ciolacu, ka lënë të kuptohet se qeveria nuk do të kalojë një ligj që lidhet me gazsjellësin nëse Austria nuk heq veton për pranimin e vendit të tij në Shengen.

“Ne do të vazhdojmë përpara bazuar në formën aktuale të ligjit offshore, ashtu si Rumania do të vazhdojë të mbështesë argumentet e saj në lidhje me pranimin në zonën Shengen, duke përfshirë gjykatat evropiane, nëse Austria nuk ndryshon qëndrimin e saj”, u tha Ciolacu gazetarëve pas takimit me një Delegacioni i OMV në Bukuresht më 18 shtator.

Kompania austriake e çoi Rumaninë në arbitrazh ndërkombëtar pasi Bukureshti ndryshoi ligjin që rregullonte shitjet e gazit offshore për të garantuar një veto të qeverisë mbi kontratat private në “situata emergjente”. Shteti rumun kontrollon 50 për qind të Neptun Deep, gjysma tjetër është në pronësi të OMV Petrom.

OMV e ka quajtur “vendim politik” ngurrimin e Rumanisë për të kaluar ligjin. Kompania ka lobuar në heshtje tek qeveria austriake për të lejuar pranimin e Rumanisë dhe Bullgarisë në Shengen.

OMV ka në Rumani rreth 8 000 të punësuar. OMV Petrom është tatimpaguesi më i madh i Rumanisë me rreth 7 për qind të të ardhurave tatimore në 2022.

Austria mban zgjedhjet vitin e ardhshëm dhe partia nacionaliste e djathtë Liria duket favorite deri tani. Nëse ajo fiton, gjasat që Austria t’i hapë dritën e Shengenit Rumanisë tkurren akoma më tej.

Projekti është një investim prej 4 miliardë eurosh dhe do të zvogëlojë varësinë evropiane të gazit nga Rusia.

p.c. / dita