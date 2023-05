Borrell: Situata në veri, e rrezikshme dhe e paqëndrueshme

Kryediplomati i Bashkimit Evropian, Josep Borell, ka thënë se situata aktuale në veri të Kosovës është e rrezikshme dhe e paqëndrueshme.

Ai i ka bërë këto deklarata, pas takimit që e ka zhvilluar me kryeministrin e Kosovës, Albin Kurti në Bratisllavë.

“Kemi nevojë urgjente për ulje të tensioneve dhe zgjidhje mes dialogut, për t’iu kthyer punës drejt zbatimit të Marrëveshjes së arritur”, ka thënë Borrell, duke iu referuar paktit mes Kosovës dhe Serbisë për normalizim të marrëdhënieve.

Palët janë darkorduar për këtë Marrëveshje në shkurt, në Bruksel, ndërsa për aneksin e zbatimit, në mars të Maqedoni të Veriut.

— Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) May 31, 2023