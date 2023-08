Ndryshimet klimatike dhe El Niño po nxisin një valë të rrallë të të nxehtit dimëror!

Brazili është goditur nga temperatura rekord prej gati 42°C, pavarësisht se është ende në dimër. Vala e rrallë e të nxehtit përfshiu 19 nga 26 shtetet e Brazilit të enjten, si dhe kryeqytetin e Brasilias, sipas Institutit Kombëtar Meteorologjik.

Ai solli gjithashtu kushte të thata dhe lagështi të ulët për vendin që është shtëpia e pyjeve tropikale të Amazonës. Në fillim të këtij muaji, Kili përjetoi gjithashtu një valë të nxehti dimërore me temperatura të larta deri në 37°C. Katër kryeqytete shtetërore shënuan temperaturën më të lartë të vitit të mërkurën. Cuiabá, në Brazilin qendror-perëndimor, maksimalet arritën 41.8°C.

Banorët në Rio de Zhaneiro dhe São Paulo, dy qytetet më të populluara të Brazilit, u goditën gjithashtu nga vala e të nxehtit. Në Rio, temperaturat arritën në 38.7°C të enjten – dita e dytë më e nxehtë e qytetit të vitit 2023. Plazhistët u dyndën në shumë nga zonat e famshme ranore të vendit, duke përfshirë Copacabana të Rios.

Autoritetet thanë se shtetet verilindore të Bahia dhe Piauí panë se lagështia e ajrit ra nën 20 % dhe qeveria rekomandoi që njerëzit të shmangin aktivitetet fizike dhe të qëndrojnë brenda në kohët më të nxehta të ditës. Vera është ende katër muaj larg në hemisferën jugore. Muajin e kaluar, Brazili përjetoi korrikun e tij më të nxehtë që nga fillimi i matjeve zyrtare në vitin 1961, duke reflektuar rekordin global, me temperaturë mesatare prej 23°C.

Klimatologu Jose Marengo nga qendra kombëtare e monitorimit të fatkeqësive tha se ditët e ngrohta gjatë dimrit zakonisht shkaktohen nga një anomali e presionit të lartë që formon një kube mbi një shtrirje shtetesh, duke përfshirë Amazonën juglindore dhe jugore.

Ndryshimet klimatike dhe fenomeni El Niño ka të ngjarë të përforcojnë temperaturat më të larta dhe kushtet më të thata të motit, sipas Renata Libonati, një studiuese në Universitetin Federal të Rio de Zhaneiros.

Sipas Marengo, ditët e nxehta aktuale në dimrin brazilian kanë më pak ndikim në popullatë sesa valët e të nxehtit të regjistruara në Evropë, sepse qytetet braziliane janë më të mësuara me temperaturat tropikale. Marengo tha se koha do të tregojë nëse ajo që po ndodh këtë javë është me të vërtetë një valë të nxehti pasi ka të ngjarë të ndërpritet me ardhjen e një valë të ftohtë brenda disa ditësh.

Në TV Globo, rrjeti kryesor i lajmeve të Brazilit, gazetarët e buzëqeshur intervistuan plazhistët në Rio de Zhaneiro – ende një pakicë në metropolin me pothuajse 7 milionë banorë.