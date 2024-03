NE, “IDIOTËT E DOBISHËM”

Nga Viktor Malaj

Botuar në DITA

“Dallavera nëpër zyra, dallavera në pazar

Dallavera me të huaj, dallavera me shqiptarë

Vetëm, vetëm dallavera, dhe në dëm të këtij vendi

Që ju rriti, që ju ngriti, që ju ngopi, që ju dëndi”. – Ali Asllani

Marrëveshja më e fundit midis shumicës qeverisëse dhe një pjese të opozitës politike të udhëhequr nga

politikani moralisht e politikisht i shpallur non grata nga SHBA e Mbretëria e Bashkuar si “minues i

demokracisë dhe përkrahës i korrupsionit madhor”, dhe ligjërisht i vendosur në arrest shtëpie për

korrupsion nga drejtësia shqiptare, Sali Berisha, ngjalli mjaft hamendje dhe diskutime në median

shqiptare.

Gazetarë dhe media të ndryshme aluduan për shumë pika të marrëveshjes dhe shprehën çudinë si ishte

e mundur që shumica qeverisëse bënte marrëveshje me një grupim politik pa emër, pa vulë dhe rregullisht dhunues i jetës parlamentare shqiptare, zëdhënës dhe zëvendës të non grat-ës.

Kryeministri i vendit, z. Rama iu kundërvu çudisë dhe interpretimeve mediatike duke pohuar se “Të gjithë

idiotët e dobishëm janë sulur socialeve e kanaleve për të thënë se paskërkemi gëlltitur ç’kemi thënë dhe po bashkëpunokemi me Non-Gratën, pse jemi dakord që, sipas kornizës së përcaktuar nga Gjykata Kushtetuese të miratojmë komisione hetimore brenda kësaj kornize”.

Në logjikën qytetare, demokratike dhe, tashmë, mendësinë tonë kombëtare marrëveshjet midis forcave politike duhet të përbëjnë karakteristikën kryesore dalluese të jetës politike shqiptare. Gjithë çështjaështë se përse merren vesh, kur merren vesh forcat apo grupimet politike dhe kujt i shërbejnë ato

marrëveshje.

Në jetën politike parlamentare shqiptare, mosmarrëveshjet, kontradiktat joparimore, fyerjet, shpifjet, kërcënimet, dhuna dhe braktisjet e Parlamentit kanë qenë karakteristika mbizotëruese të saj. Po ta ndalim pak vështrimin mbi to, do vëmë re se shumica e marrëveshjeve midis tyre kanë rezultuar të

dëmshme për popullin, vendin dhe të drejtën. Njëmendësia për miratimin e Ligjit 7501/1991 “Për Tokën”,

Marrëveshjet e 9 marsit 1997 apo e prillit 2008- sa për të përmendur vetëm pak prej tyre- kanë sjellë pasoja të dëmshme dhe afatgjata për vendin dhe popullin. Siç dihet, marrëveshja për miratimin e

Reformës në Drejtësi ka qenë e imponuar nga “dajaku” i ambasadave perëndimore dhe aspak e

vullnetshme.

Tani, “idiotët e dobishëm”, ku kam nderin të bëj pjesë edhe unë, nuk arrijnë të kuptojnë se qenka demokratike dhe dobiprurëse Marrëveshja e prillit 2008, e cila po e mban të përqendruar pushtetin

partiak thuajse tërësisht në duart e kryetarëve. Kujtojmë se kjo u miratua me ngut pas mesnate, ndërsamarrëveshje si kjo e fundit “për komisionet parlamentare” erdhi pas disa muajve polemika, dhunë e djegie në Parlament dhe kërcënime për vënien e zjarrit godinës parlamentare.

Ne nuk kuptojmë pse opozitës iu mohuan kaq gjatë kërkesat për komisione parlamentare, kur kjo është një e drejtë kushtetuese, apo pse u lejuaka ligjërisht të krijohen komisione parlamentare edhe për çështje në hetim

apo gjykim siç është ajo e tenderave e koncesioneve në fushën e mjekësisë etj. etj..

Si “idiotë të dobishëm” që jemi ne e kemi të vështirë të kuptojmë se marrëveshja e fundit me zëdhënësin dhe zëvendësin e Non Gratës, Gazment Bardhin nuk qenka gëlltitje e thënies së para tre muajve se:

“Nuk negociojmë me Non Gratën dhe me asnjë zëdhënës të Non Gratës”.

Shqiptarët që janë të interesuar për mbarëvajtjen e vendit dhe jo për faktin se si e kanë emrin e përveçëm kokat që lartësohen mbi të ndenjurat që ulen në poltronët kryeministrorë apo presidencialë, dëshirojnë të dinë cilat janë të mirat dhe përfitimet e vendit nga marrëveshja më e fundit.

Meqenëse “socialet dhe kanalet” aluduan për mundësinë që marrëveshja e fundit okulte (e fshehtë) përmbante edhe “dhënien e vulës së PD-së grupit të Non Gratës, bërjen e disa ndryshimeve në legjislacionin për Reformën në Drejtësi, si dhe (larg qoftë) ndarjen e zonave të investimeve strategjike midis oligarkëve të të dyja palëve”, ishte dashur që marrëveshja në fjalë të bëhej publike me shkrim dhe pretendimet e “idiotëve të dobishëm” të përgënjeshtroheshin me argumente dhe vendosmërisht.

Unë ende besoj që këto tre aludime nuk janë të vërteta, por, në qoftë se koha do t’i vërtetojë, atëherë shqiptarët do të duhet të binden se organet e drejtësisë janë plotësisht nën thundrën e politikës, se drejtësia e vërtetë nuk i intereson asnjërës palë politike dhe, më e rënda, se dy grupimet kryesore politike dhe drejtuesit e tyre janë thjesht dy banda grabitëse të Shqipërisë dhe shqiptarëve.

Në fakt, ne “idiotët e dobishëm” nuk kuptojmë edhe shumë gjëra të tjera. Për shembull, ne çuditemi se si është e mundur që shqiptarët në mars 2013 “ikin sepse nuk jetojnë dot këtu”, ndërsa në mars 2024 “Duhet të mësohemi që shqiptarët ikin sepse jemi vend i lirë, jo bunker. Ndalimi i ikjeve nuk është çështje e qeverisë”.

Nëse diktatura s’ua krijoi kushtet e nevojshme të qëndronin këtu dhe ua ndaloi ikjen me masa shtrënguese, lind pyetja: Pse “demokracia” u soll për 34 vjet në atë mënyrë saqë gjysma e

popullsisë të braktisë vendin dhe gjysma e gjysmës së mbetur ta mendojë çdo ditë largimin?! Nëse diktatura ishte e neveritshme, antidemokratike dhe e dëmshme, po ky sistem që i shitet popullit si “demokraci” pse po ua tëhuaj dhe neverit vendin e tyre shumicës së shqiptarëve?!

Ne “idiotëve”, gjithashtu, na ngjan kontradiktore dhe hileqare që qeverisja jonë, nga njëra anë miraton “zonat e mbrojtura” dhe, nga ana tjetër, vendos t’iu japë “leje zhvillimi” oligarkëve, “investitorëve strategjikë” në ato zona. Pse dje kishin nevojë të mbroheshin nga ndërtimet dhe sot nuk e kanë këtë

nevojë?!

Po ashtu, hileqar dhe i padenjë na tingëllon edhe reagimi i Ministres së Mjedisit e cila tha se “nuk është e drejtë të pengojmë në iniciativën e tyre ata që duan të investojnë….”, duke e zhvendosur me dhelpëri diskutimin nga mosprekja e zonave të mbrojtura në “të drejtën për të investuar”.

Pavarësisht se opozita kryesore politike e sotme, dikur ish-pozita e “Shqipërisë një euro”, nuk ka të drejtë morale dhe as politike të ankohet për investimet e sotme të të huajve, si njerëz me intelekt të ulët, ne “idiotët e dobishëm” nuk e kuptojmë se çfarë fitojnë shumica e shqiptarëve kur oligarkëve të vendit apo

atyre të huaj iu jepen pasuritë kombëtare, mbi- dhe nëntokësore, ku ata kanë pjesën e tyre, falas apo me

çmime qesharake.

Ne e kemi të vështirë të kuptojmë dhe pranojmë që ata që drejtojnë vendin dhe mëtojnë të mbeten në histori si burra shteti, të shfaqin përçmim kundrejt bijve dhe bijave të këtij populli që, historikisht, kanë shërbyer në formacionet ushtarake të kohës së luftës apo paqes, si në shprehjen e Kryeministrit se “Sazani s’ka qenë zonë e mbrojtur kurrë, përveçse nga ushtarët e Enver Hoxhës që prisnin me dylbizbarkimin e Flotës së Shtatë Amerikane në Shqipëri”. Si “idiotë të dobishëm” të pashërueshëm, ne besojmë se ushtarët e oficerët e ushtrisë i përkasin popullit e vendit dhe jo atyre që drejtojnë përkohësisht shtetin.

Po kështu, ne besojmë se është më e ndershme, fisnike dhe atdhetare të “presësh me dylbi zbarkimin (qoftë edhe) të Flotës së Shtatë Amerikane”, sesa të presësh e përcjellësh me dylbi

anijet, skafet apo avionët e mbushur me prostituta dhe drogë.

Fatkeqësisht, ne “idiotëve të dobishëm” na ka mësuar jeta se shumica e atyre që kanë ardhur apo qëndruar në pushtet në vendet e tyre edhe me ndihmën e të huajve, si shpërblim për lajkat, servilizmin, nënshtrimin pa kushte dhe shërbimet e paparimta, nuk i kanë shpëtuar dot mbetjes në histori si të padenjë dhe të dëmshëm, siç është edhe rasti aktual i Non Gratës tonë.

Në idiotstanin tonë ne besojmë se dhënia e shumicës së tenderave apo koncesioneve me paracaktim

dhe kundër ligjit tek individë apo kompani të dyshimta, siç po rezultojnë përditë nga kontrollet e KLSH-së

apo hetimet e SPAK-ut, quhen “dallavere me shqiptarë”, ndërsa takimet “rastësore” me “turistë” të huaj

në bregdet dhe, “krejt rastësisht” paraqitja prej tyre e projekteve turistike bregdetare pas 7-8 muajve, jo

sipas procedurave ligjore përkatëse, mund të emërtohen “dallavere me të huaj”.

Edhe dhënien e parqeve arkeologjike si ai i Butrintit të huajve për administrim apo mbylljen e Muzeut Kombëtar për katër vjet (?!), ndoshta për të ndërtuar aty kulla korruptive, ne idiotët mendjengushtë i konsiderojmë si dallavere. Gjithashtu, për ne është e papranueshme që zbulohen shpërdorime vlerash marramendëse në çdo institucion nga KLSH-ja apo SPAK, që ndërtohen pallate dy herë më të larta se ç’i ka parashikuar leja dhe këto “legalizohen” apo konfiskohen, ndërkohë që auditet e brendshme të institucioneve nuk shohin dhe as dëgjojnë gjë prej gjëje, po kështu policitë ndërtimore dhe bashkiake tëcilat mbeten të verbra dhe të heshtura për t’i parandaluar.

Të gjithë “idiotët e dobishëm” çuditen dhe nuk pajtohen me faktin se qeveria legalizon dhe certifikon grabitjet e pronave dhe ndërtimet pa leje, por sorollat me vite e dhjetëvjeçarë pronarët realë të tokave duke i penguar dhe vonuar pa arsye ligjore në proceset gjyqësore apo duke mos iu regjistruar pronat e njohura e kthyera me vendime gjyqësore të formës së prerë.

Për dreq, neve nuk na mbushet mendja se një shtet i korruptuar skajshëm si ky i yni, dje dhe sot, mund të jetë dhe të quhet shtet demokratik, vetëm

sepse ne “idiotët e dobishëm” paskemi të drejtë që periodikisht të zgjedhim njërën nga çetat e hajnave “të ligjshëm”.

Gazetari i nderuar Bedri Islami i quante socialistët shqiptarë “bythëpambukë” përpara disa ditëve për shkak të paaftësisë apo mosdashjes së tyre për t’iu treguar vendin ligjërisht atyre që s’kanë lënë gjë pa bërë këto 34 vjet “demokraci”. Kur kujtojmë ngjarjet e marsit 1997, shtatorit 1998, 21 janarit 2011 etj. etj.

dhe qëndrimet pasuese të “socialistëve”, ne “idiotët e dobishëm” arrijmë në konkluzionin se shumica e

“socialistëve” shqiptarë, saktësisht të ngjashëm me sivëllezërit e tyre perëndimorë, janë, në fakt

paburrëri dhe fare të pabythë, qoftë në kuptimin tradicional, qoftë në atë modern të fjalës.

Ata propagandojnë mëshirën dhe përshpirtjet kundrejt shtresave të varfra e të mesme por bien shpejt në

dashuri (sidomos sot) me një grusht pasanikësh, kryesisht hajna, matrapazë dhe mospagues taksash, duke u treguar “bamirës” me buxhetin e shtetit (paratë e përbashkëta të shqiptarëve), duke iu kaluar dhjetëra dhe qindra milion euro pasanikëve në formë tenderash korruptivë.

Të keqen dhe ligjshkelësit që e shkaktojnë atë mund t’i ndëshkojnë vetëm ata që janë të vendosur të

mos ecin vetë në rrugën e të parëve dhe që kanë si qëllim shërbimet ndaj popullit dhe jo luksin për veten

e tyre.

Prandaj, ne “idiotët e dobishëm” nuk ngurojmë që, si bandit politik që është, t’i heqim kapelën Sali Berishës i cili si në vitin 1997 kur kishte 80 për qind të popullit kundër, ashtu edhe sot që është i mbyllur në “kuvlí”, iu imponon “socialistëve tolerantë” uljen rreth tryezës së rrumbullakët për marrëveshje.

Ja pra, kjo klasë politike pehlivanësh dhe shakllabanash ka fatin e keq të durojë edhe ne “idiotët e dobishëm”, pa na llogaritur se mund të bëhemi të dobishëm për vendin dhe popullin tonë.