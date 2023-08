“Ne jemi budallenj të mallkuar!” Shkencëtari i NASA-s që dha alarmin për ngrohjen globale 35 vite më parë: E pamë të vinte, por…

James Hansen, i cili ishte një shkencëtar klimatik i NASA-s kur paralajmëroi për herë të parë botën se planeti po nxehej në vitin 1988, është rikthyer me një paralajmërim tjetër të ashpër – këtë herë duke shpresuar për rezultate të ndryshme.

Kur Hansen u paraqit para Senatit të Shteteve të Bashkuara në qershor të vitit 1988, bota sapo kishte përjetuar pesë muajt e parë më të ngrohtë të çdo viti në histori të regjistruar, raportoi në atë kohë The New York Times.

Deri në atë kohë, shkencëtarët kishin qenë të kujdesshëm për të fajësuar ngrohjen e planetit tek ndotësit e vendosur në ajër nga aktiviteti njerëzor. Por Hansen i tha komitetit se NASA ishte 99% e sigurt se tendenca e ngrohjes ishte shkaktuar nga grumbullimi i dioksidit të karbonit dhe gazrave të tjerë në atmosferë.

Mjerisht, problemi është përkeqësuar vazhdimisht në mbarë botën gjatë dekadave që atëherë. Dhe Hansen ka vazhduar luftën e tij për të tërhequr vëmendjen për këtë çështje. Në vitin 2011, ai ishte një nga 140 personat që u arrestuan ndërsa protestonin kundër ndërtimit të gazsjellësit të diskutueshëm Keystone XL.

Në një deklaratë të fundit të lëshuar nga Hansen së bashku me dy shkencëtarë të tjerë, parashikoi se ngrohja e planetit do të përshpejtohej në vitet e ardhshme, duke menduar për një “kufi të ri klimatik”.

“Ka shumë më tepër në tubacion, nëse nuk reduktojmë sasinë e gazit serrë”, tha Hansen për The Guardian. “Këto super stuhi janë një shije e stuhive të nipërve të mi. Ne po shkojmë me vetëdije në realitetin e ri – e dinim se po vinte”.

Duke folur për valët e të nxehtit që kanë shkatërruar pjesën më të madhe të Hemisferës Veriore kohët e fundit, Hansen tha për The Guardian se nuk mund të mos ndjejë “një ndjenjë zhgënjimi që ne shkencëtarët nuk komunikuam më qartë dhe se nuk zgjodhëm liderë të aftë për një përgjigje më inteligjente”.

Për mungesën e përgjigjes nga njerëzimi në tërësi, Hansen shtoi: “Kjo do të thotë që ne jemi budallenj të mallkuar. Duhet ta shijojmë për ta besuar”. Megjithëse kanë kaluar 35 vjet që kur Hansen paralajmëroi për herë të parë botën në dëshminë e Senatit për atë që po shohim tani me sytë tanë, ka arsye për optimizëm.

Largimi nga energjia e ndyrë po futet në shpejtësi të lartë. Shitjet e makinave elektrike vazhdojnë të rriten, me një rritje të pritshme prej 35% nga viti 2022 në 2023, anijet elektrike me stacione karikimi me energji diellore janë tani në dispozicion dhe përpjekjet bazë për të bërë më të disponueshme energjinë e rinovueshme janë duke u zhvilluar.