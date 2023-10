Nëse vdesim, mbani mend se Ne ishim njerëz!

Llogaritë në rrjetin social “X” janë përmbytur këto orë me pamje video të luftimeve në Izrael: Hamasi nga njëra anë dhe forcat izraelite nga tjetra. Ajo që bie në sy megjithatë është një lloj arrogance e viktimës që luan aktualisht Izraeli, i cili nuk lë operacion bombardimi pa hedhur në rrjet, duke dëshmuar precizionin e armëve të veta, saktësinë dhe forcën e vet, duke injoruar ndoshta qëllimisht se mes atyre pamjeve duken edhe njerëz që përpiqen të ikin.

Teknikisht videot të kujtojnë video-lojërat dhe paralajmërojnë si të tilla sesi do të jetë lufta e ardhshme, se gërmadha do të jetë peizazhi asaj që do të quhet periferi. Gaza është në fakt periferia më e madhe e Mesdheut; 2.5 milionë banorë në një sipërfaqe 400 milje katrorë, të cilës tani i ndërpritet uji dhe rrethohet. Nuk mund të mendohet se janë të gjithë me Hamasin, apo se duan zgjidhjen e Hamasit. Jo. Por Izraeli ka menduar një zgjidhje kolektive për një problem sigurie që e tronditi rëndë. Dhe kjo nuk mund të amnistohet. Në asnjë rrethanë. Izraeli në këto orë po kërcënon këdo që mendon se është kundër tij, duke vepruar nën presionin e një situate për të cilën duhet të ishte përgatitur.

Në këto kushte është e qartë se palë të tjera të interesuara nuk do të rrinë gjatë duarkryq që të shohin Izraelin që të pastrojë Gazën me mjete ushtarake, me ndihmën edhe të SHBA-ve që kanë dislokuar mjete masive në zonë, çka përmban qysh tani farën e një konflikti cilësisht të ri.

Izraeli nuk duhet të harrojë se, nëse sillet si një organizatë dhe jo si një shtet, do të përfundojnë duke u trajtuar si e tillë”, tha Erdogan, duke i cilësuar si metoda të turpshme sulmet e ushtrisë izraelite në Gazën e mbipopulluar – është shprehur presidenti turk, Erdogan.

Thënë kjo, po deklarohet botërisht se sulmet e Hamasit janë të dënueshme, kriminale, terroriste. Por një krizë e tillë nuk mund të lejohet të degradojë në gjueti njerëzore që me shkallën e përparimit të dhunës që po shohim, një hap e ndan nga gjenocidi. Ne si shqiptarë mund t’i gëzohemi fatit se jemi në zonën më të mbrojtur të planetit – po shkruhet përditë nga njerëz të zakonshëm. Një mjek palestinez, Belal Aldabbour, që prezantohet si “një mjek palestinez me një karierë mediokre në të shkruar”, shkruante sot se:

Së shpejti, regëtima e fundit e elektricitetit do të harxhohet. Mbani mend, nëse vdes, unë, ne, ishim njerëz, kishim emra, ëndrra dhe arritje dhe i vetmi faj i yni ishte se ne u klasifikuam si inferiorë.

p.c. / dita